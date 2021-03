Iglesias ficha para su candidatura en Madrid a la abogada y activista de la PAH Alejandra Jacinto La incorporación constata la importancia que Unidas Podemos le dará en la campaña madrileña a la ley para intervenir el mercado del alquiler en contra de los precios abusivos

El todavía vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, ha fichado para su lista a las elecciones en la Comunidad de Madrid a Alejandra Jacinto, abogada, activista por el Derecho a la Vivienda y una de las portavoces de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) en la capital. Jacinto se sumará a la lista de Unidas Podemos (UP) como candidata independiente.

Aún se desconoce en qué puesto concurrirá. Pero sin duda su incorporación constata la relevancia que le dará UP en la campaña a la ley para regular los alquileres abusivos en «zonas tensionadas». Al ser un fichaje externo, Jacinto no tiene que participar en las primarias del partido que empezaron el jueves y terminan el próximo domingo. Cuando acaben éstas, se aprobará el orden definitivo de la candidatura. Se espera que Isa Serra, portavoz de UP y candidata autonómica en 2019, también esté acompañando a Iglesias.

«Alejandra Jacinto no sólo es una jurista brillante; su experiencia defendiendo a los afectados por hipotecas y alquileres abusivos será crucial para gobernar», ha expresado Iglesias en Twitter. «Para transformar Madrid hay que contar con los que han puesto su capacidad profesional al servicio de la gente», ha añadido. La PAH siempre ha sido una plataforma muy ligada a Podemos. De allí salieron dirigentes de peso en el partido como Ada Colau, Irene Montero o Rafa Mayoral.

Después de 10 años tratando de conseguir que el Derecho a la Vivienda sea una realidad en nuestra región, he tomado la decisión de presentarme como candidata independiente en las listas de Unidas Podemos a la Comunidad de Madrid del próximo 4 de mayo.



Va hilo👇🏻 pic.twitter.com/d1lhBnXYqf — Alejandra Jacinto (@AleJacintoUrang) March 23, 2021

Según ha aportado el partido, Jacinto es licenciada en Derecho y Ciencias Políticas y ejerce la abogacía desde hace casi 10 años «en un despacho comprometido con la defensa de los Derechos Humanos y la justicia social». Es también abogada en el turno de oficio, miembro de la Asociación Libre de Abogadas y Abogados de Madrid y profesora honoraria en la facultad de Derecho de la UAM.

«En los últimos años ha defendido junto a la PAH los intereses de las mayorías frente a los abusos bancarios y la especulación inmobiliaria que tanto daño han causado en la Comunidad de Madrid», explican en UP. Y señalan que fue una de las personas que elaboró la Iniciativa Legislativa Popular por el derecho a la vivienda que fue rechazada en la Asamblea de Madrid por Partido Popular y Ciudadanos.

La propia Jacinto ha explicado en un vídeo en redes sociales que su motivación para sumarse a la candidatura de UP es «revertir la venta de la vivienda pública a fondos buitre», «devolver la luz a los niños y niñas de la Cañada Real» y «cumplir las resoluciones internacionales de la ONU que condenan a la Comunidad de Madrid por ejecutar desahucios sin alternativa habitacional».