Hard Rock abre su primer hotel en Madrid

Hard Rock International llega a Madrid. La cadena, presente en 74 países, expande su cartera de hoteles con la apertura de su primer hotel en la capital, que abrirá en 2019 en Atocha. El establecimiento, que tendrá temática musical, contará con 159 habitaciones. Se trata del primer establecimiento que la cadena abre en la península y el tercero en España, después del de Ibiza y el de Tenerife, fruto de un acuerdo entre la compañía norteamericana y el fondo alemán especialista en activos inmobiliarios ASG Capital Management (ASG).

Hard Rock Hotel Madrid se situará en el corazón de la capital, justo enfrente del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía. El edificio actualmente es propiedad de ASG, que adquirió el inmueble en 2015 cuando era un solar de oficinas municipales. Para su transformación, invertirá 25 millones de euros con el fin de convertirlo en un hotel de 4 estrellas de alta gama (upper upscale). Situado en la Ronda de Atocha, 17, y actualmente abandonado, en sus inmediaciones se sitúa el Real Jardín Botánico, el Museo del Prado y la estación ferroviaria más grande de Madrid.

«Nos complace enormemente colaborar con ASG, una firma que comparte nuestra visión, integridad y compromiso con la calidad», afirma Todd Hricko, vicepresidente sénior y responsable de Gestión hotelera global. Su objetivo es que el nuevo alojamiento de Hard Rock constituya un «destino innovador e inspirado en la música para la ciudad». El responsable se declara deseoso de ofrecer a los huéspedes «experiencias auténticas al más puro estilo rock and roll».

«Estamos ante una inversión clásica de ASG. Este edificio de oficinas cuenta con mucho más potencial por explotar como hotel gracias a su proximidad a los principales puntos turísticos de Madrid», indica, por su parte, el socio director de ASG Iberia Advisors, Brian Betel. «La exclusiva marca de Hard Rock Hotels constituye un importante paso adelante en el marco de nuestro plan de negocio y de nuestra estrategia general en España», continúa Betel, que afirma que han firmado el acuerdo con Hard Rock «por su marca de renombre, su experiencia como operador y su alcance internacional».

El establecimiento dispondrá de una oferta de comida y bebida de inspiración regional, una cafetería Constant Grind y el emblemático restaurante de la marca, Sessions. El bar contará, además, con una terraza y azotea en la que se instalará un exquisito jardín urbano al aire libre y desde donde se podrá disfrutar de vistas panorámicas de la capital.

Asimismo, Hard Rock Hotel Madrid tendrá servicios exclusivos de la firma, como el centro de «fitness» Body Rock y el programa de bienestar de Hard Rock, Rock Om, que aúna el ritmo de la música con el yoga que se practica en las propias habitaciones. Los huéspedes podrán crear su propio ambiente musical con reproductores complementarios de vinilo y discos gracias al programa The Sound of Your Stay. La música es el emblema de la cadena, por eso harán realidad, por un tiempo, el sueño de muchas de las personas que se alojen en él: convertirse en una estrella de rock. Podrán hacerlo en una «jam session» en sus propias habitaciones, tocando una guitarra Fender con amplificador y auriculares.