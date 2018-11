Francisco González (BBVA): «Madrid Nuevo Norte es el proyecto que necesita la capital» El presidente de la entidad bancaria visitó ayer las oficinas de Distrito Castellana Norte para conocer de primera mano los avances del futuro desarrollo urbanístico

S. L.

@abc_madrid Madrid Actualizado: 03/11/2018 01:03h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

El presidente de BBVA, Francisco González, ha visitado las oficinas de Distrito Castellana Norte (DCN) con el objetivo de conocer de primera mano los avances de Madrid Nuevo Norte (MNN), el proyecto urbanístico destinado a transformar la capital de España para situarla a la altura de las grandes urbes mundiales.

Antonio Béjar, presidente de DCN, ha explicado a Francisco González en detalle la maqueta en la que se plasma lo que será Madrid Nuevo Norte, el proyecto de regeneración urbana más importante de Europa que ocupará un área de hasta 5,5 kilómetros de longitud, cerrando la brecha que durante años han supuesto las vías del tren en el norte de la capital.

Francisco González ha mostrado su satisfacción por cómo está avanzando MNN, un proyecto del que ha destacado los numerosos beneficios que aportará no sólo a la ciudad de Madrid, sino a toda España. Ha hecho hincapié en la capacidad transformadora de un proyecto de esta naturaleza, que situará a Madrid como una verdadera ciudad del siglo XXI. La sostenibilidad social y medioambiental impregna todos los elementos de MNN, que también ayudará a cambiar la movilidad de la ciudad, con particular atención al peatón y a las formas de desplazamiento no contaminantes.

La visita le ha permitido al presidente de BBVA profundizar en los elementos más relevantes del proyecto, que dotará a Madrid de nuevas infraestructuras, mejores conexiones, transporte público, nuevas viviendas y un centro de negocios a la altura de las grandes capitales internacionales. «El diseño de este proyecto se ha guiado por los mejores principios del urbanismo moderno y vanguardista», ha explicado Béjar a Francisco González. Uno de los temas centrales es la recuperación del espacio público para que las personas disfruten de la ciudad.

La maqueta refleja que MNN dotará a Madrid de nuevas zonas verdes, incluyendo un gran parque central que amenizará el centro de negocios, en el que convivirán oficinas, viviendas, equipamientos y comercios, con el objetivo de que tenga vida las 24 horas del día, todos los días de la semana. Este moderno centro de negocios, situado en un punto estratégico de Madrid por su cercanía a la estación de Chamartín, al centro de la ciudad y al aeropuerto de Madrid Barajas, será un polo de atracción de grandes compañías internacionales, ha vaticinado Francisco González.

Otros de los aspectos que ha puesto en valor el presidente de BBVA durante su visita son las nuevas conexiones que se crearán para poner fin al aislamiento de barrios como Fuencarral y Las Tablas, así como las nuevas infraestructuras de transporte público: dos intercambiadores, tres paradas de Metro y una de Cercanías. Además, el presidente de BBVA ha destacado la gran cantidad de espacio dedicado a equipamientos públicos, por un total de más de 250.000 metros. Francisco González ha terminado su visita expresando su satisfacción porque finalmente Madrid Nuevo Norte se ha transformado en una realidad.

La maqueta de Madrid Nuevo Norte se podrá visitar en el «showroom» que abrirá sus puertas en las próximas semanas en Paseo de la Castellana. Un espacio abierto a todos los ciudadanos que deseen profundizar en el conocimiento de Madrid Nuevo Norte y disfrutar de una experiencia que les permitirá sentir la gran transformación de Madrid.