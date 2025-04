Guerra de debates electorales en Madrid: no hay pacto ni en la fecha ni en las cadenas

De momento, tres cadenas pugnan por celebrar debates electorales en la campaña de las autonómicas madrileñas. Telemadrid, RTVE y AtresMedia (para La Sexta) h an propuesto fechas posibles para este evento. El 21 de abril, la primera, el 26 de abril la última y ... el 2 de mayo TVE. Pero todo pende de un hilo por el momento, porque falta lo principal: el acuerdo entre los actores políticos que participarán en esos debates. De hecho, el PP, partido en el Gobierno regional, ya ha adelantado que tiene intención de que Isabel Díaz Ayuso participe en un único debate y que este deberá organizarlo la Academia de Televisión.

Esta es la misma vía que utilizó el presidente de Gobierno, Pedro Sánchez , en las pasadas elecciones generales. En lugar de hacer el debate de candidatos en RTVE, que se había ofrecido, lo hizo finalmente en la Academia de Televisión, que proporcionó la señal al resto de cadenas que quisieron emitirlo . En el caso actual, el PP propone hacerlo el 20 de abril –un día antes de lo propuesto por Telemadrid–. Y avisa a los otros partidos de que la todavía presidenta no irá a ningún otro debate, por lo que esta será la única posibilidad de que todos los candidatos confronten sus ideas.

Como casi todo en campaña –y en esta, especialmente–, de fondo hay un pulso soterrado: el que mantiene el Ejecutivo regional con Telemadrid. Pese a ser la televisión autonómica, los roces entre el PP y la dirección de esta cadena se han venido produciendo durante todo el mandato anterior . Entonces, desde el PP se decía que Telemadrid favorecía al vicepresidente, Ignacio Aguado (Cs). Más tarde, han tenido choques por la financiación. En el ente público siempre han defendido su actuación y aseguran intervenir con criterios profesionales y periodísticos y con total independencia.

Tres ofertas sobre la mesa

En esta tesitura, nada más conocerse el adelanto electoral, el 15 de marzo el director general de Telemadrid, José Pablo López , ofreció la cadena pública para celebrar un debate electoral para el que, «a título orientativo», señalaba como fecha el 29 de abril. Envió cartas a todos los candidatos e inició su organización.

Apenas 24 horas después, comunicaban también sus ofrecimientos RTVE y La Sexta, ambos con la fecha del 2 de mayo sobre la mesa, que finalmente La Sexta ha cambiado por el 26 de abril. Díaz Ayuso había afirmado que participaría en un único debate, en Telemadrid. Pero el 7 de abril, desde la dirección de campaña del PP cambiaron de idea. Dado el gran interés despertado por el evento y para «que no hubiera favoritismos» –en palabras del director de campaña de Díaz Ayuso, Alfonso Serrano–, se propuso que el debate lo organizara la Academia de Televisión.

Las otras cadenas que en su día se ofrecieron para hacer sus propios debates con los seis candidatos esperan al desarrollo de los acontecimientos, aunque tanto en RTVE como en AtresMedia se mantiene el interés por desarrollarlos. RTVE lo retransmitiría por la 1, el Canal 24 Horas, la web de RTVE y Radio 5. Y La Sexta, que ayer mismo cambiaba su fecha prevista inicialmente por el 26 de abril, ofrece que lo presente la periodista Ana Pastor .

Telemadrid sigue adelante también con su iniciativa y, de hecho, ha convocado para hoy a todos los responsables de campaña de los distintos partidos para ir organizando el evento. «Yo ya les he advertido que no voy a ir», señalaba el popular Alfonso Serrano, dado que Ayuso mantiene que sólo participará en el debate que organice la Academia de Televisión . A su juicio, ahora «la pelota está en el tejado del resto de partidos».

Atril vacío u otra persona

Desde la cadena autonómica madrileña recuerdan que esta, como ente público que es, ha organizado debates en todos los comicios, en los que «han participado otros presidentes populares, como Alberto Ruiz-Gallardón o Esperanza Aguirre ». De hecho, aseguran sentirse «obligados a celebrarlo, aunque no estén todos los candidatos». Lo que no descarta que finalmente se produzca un debate en que la candidata popular esté representada por un atril vacío, o por otra persona que el partido envíe.

Fuentes de Telemadrid aclararon que han ofrecido realizar el debate en la primera semana de campaña «para dar tiempo luego a que otras cadenas organicen un segundo debate, si lo consideran». Proporcionarían gratuitamente la señal al resto de cadenas.

El interés de un debate en el que falte el candidato principal –el que está en el Gobierno y trata de revalidar su puesto– es menor, sin duda, del que se produce con todos los cabezas de cartel. Pero la imagen de un atril vacío –por inasistencia del representante popular– precisamente en la televisión autonómica sería también de difícil comprensión para parte del electorado.

Cabría la posibilidad de que el PP enviara a otra persona, en lugar de Díaz Ayuso , en representación de la candidatura. Pero eso no evitaría las acusaciones, que ya manejaban ayer otros contrincantes como Mónica García (Más Madrid) de que la presidenta se «escondía»; por eso la retaba incluso a «un cara a cara».

«Un deber» y «sin miedo»

De hecho, todos los partidos menos el PP manifestaron su intención de acudir al debate de Telemadrid. «Quiero confirmar que asistiré a ese debate, el del miércoles 21 en Telemadrid con los otros candidatos», pero «quiero que vaya Ayuso», señaló Gabilondo. «Asistiré encantado» porque es «un deber democrático», indicó Edmundo Bal , candidato de Cs. «No tenemos miedo a los debates. ¿Para qué quieren una TV pública si luego la desprecian?», se preguntaba Rocío Monasterio (Vox), que también anunció que asistiría al debate de la televisión madrileña. La misma intención de Pablo Iglesias : «Como no podía ser de otra manera, asistiremos. Nuestro compromiso siempre estará del lado del apoyo de la televisión pública y de sus trabajadores».

De momento, el del día 21 en la cadena autonómica es un debate ya en preparación, con o sin Ayuso. Fuentes del sector audiovisual explican que el de la Academia de la Televisión está aún «en el aire»: «Se les lanzó el guante, pero no lo han recogido». Entre otras cosas, porque ese tipo de debates precisa de financiación , que viene por las cadenas que lo emiten. Y hasta ahora las televisiones que los han propuesto no ceden y quieren realizar su propio programa, con su estilo. Se prevé «difícil» –aunque no imposible– el acuerdo entre cadenas con «agendas distintas y a veces incompatibles».

