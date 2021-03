Edmundo Bal será el candidato de Cs a las elecciones del 4-M tras arrasar en las primarias El portavoz nacional del partido de Inés Arrimadas consigue el 89,43% de los votos de los militantes

Edmundo Bal será el candidato de Ciudadanos a las elecciones de la Comunidad de Madrid, tras haber arrasado en el proceso de primarias celebrado por la formación naranja y obtener el 89,43% de los votos de los militantes. En él han participado 1.315 afiliados (el 44,74% de los que tenían derecho).

«Gracias a todos los afiliados por tanta confianza. Este proyecto lo hacemos juntos, y juntos demostraremos en las urnas el 4-M que Madrid no renuncia al centro ni a la moderación. Tenéis mi palabra: haremos política con la cabeza y el corazón siempre; con las tripas, nunca», ha señalado Bal tras conocer el porcentaje.

Bal, portavoz nacional de Cs, dio un paso al frente después de que se lo pidiese Ignacio Aguado, exvicepresidente regional. Aunque el resultado no arroja sorpresa, ha tenido que enfrentarse a diez afiliados que han intentado disputarle el puesto: Juan Manuel Bornes González (0,08%), Alberto Pulido Ruiz (0,46%), Fernando Castellano Martín (0,68%), Luis Yubero Macua (0,23%), Alberto Díaz del Río García (0,61%), Antonio Urbina Barba (0,46%), Mercedes Nuño Masip (2,59%), Cesar Gutiérrez Calvo (2,21%), Carlos Álvarez de Toledo Larios (2,43%) y Enrique Boto (0,84%).

Licenciado enDerecho y abogado del Estado, se afilió a Cs en 2019. Su candidatura a la Comunidad de Madrid se anunció el pasado jueves, en una comparecencia sin preguntas en la que estuvo acompañado por Aguado. «Vengo a convertir esta comunidad en el Madrid de todos», aseguró: «No quiero que nadie nos quite el centro, la política útil».

Nacido en Huelva, ha vivido toda la vida en Madrid. «Soy de Madrid, estudie aquí el Bachillerato. Soy del barrio de Cuatro Caminos. Esta es mi comunidad autónoma. Me he recorrido la Sierra. He hecho rutas en moto con mis amigos. Es una comunidad maravillosa, llena de gente muy buena», señaló en el acto.