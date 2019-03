Cristina Cifuentes pide la «baja temporal de militancia» en el PP La expresidenta regional mantiene su inocencia y confía en que la justicia y el tiempo le darán la razón

La expresidenta de la Comunidad de Madrid Cristina Cifuentes ha pedido la «baja temporal de militancia» en el PP, según ha avanzado este viernes a través de su cuenta de Instagram.

«Decía Franklin D. Roosevelt que "en política no hay casualidades... y si las hay, es que están muy bien preparadas". Creo en la justicia, por eso estoy completamente segura de que el tiempo me dará la razón. Pero hasta que eso ocurra, he pedido la baja temporal de militancia en el Partido Popular. Que paséis todos un estupendo fin de semana», ha publicado la expresidenta regional con una foto de su etapa como líder del partido en la Comunidad de Madrid.

Cristina Cifuentes se muestra completamente segura de que saldrá victoriosa de la «guerra» que mantiene en los juzgados. La Fiscalía ha pedido para ella tres años y tres meses de prisión por un delito de falsedad documental en el caso Máster. Considera que la expresidenta instó a los trabajadores de la Universidad Rey Juan Carlos a falsificar su acta del Trabajo de Fin de Máster, «a sabiendas de que no se había producido la defensa».

Imagen que ha compartido en Instagram la expresidenta regional

Ella mantiene su inocencia, tal y como hizo el 4 de abril del pasado año en su curiosa participación en la Asamblea de Madrid. Acta –falsificada, tal y como ha asegurado la Fiscalía y la investigación– en mano aseguró que su título «es perfectamente real y legal» y que nunca «falseó ni falsificó» su currículum ni sus calificaciones.