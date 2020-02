Cercedilla amenaza a la Colonia de Camorritos con pedir «indemnizaciones» si no entregan sus casas El Consistorio hace públicos sus planes a través de un folleto informativo colgado en su página web. Los afectados no descartan querellarse contra el alcalde

El Ayuntamiento de Cercedilla ha publicado en su página web un folleto informativo en el que explica a sus vecinos, pormenorizadamente, los planes que el Gobierno local que dirige Luis Miguel Peña –perteneciente a una escisión de IU constituida como «independientes»– tiene para la histórica Colonia de Camorritos. Como viene informando ABC, sus viviendas, junto con otras 367 del Puerto de Navacerrada, se han visto afectadas por el expediente de caducidad de 99 años de los terrenos sobre los que se levantan y que la Comunidad de Madrid incoó el pasado 13 de diciembre.

Mientras que el Ejecutivo regional reitera la «prudencia» a la hora de dar una solución a este «complejo asunto», el Consistorio parrao ha decidido aumentar la presión sobre los afectados para reclamar la titularidad, no solo del terreno que se cedió en 1920 a la Sociedad Anónima de Ferrocarril Eléctrico de Guadarrama (Safeg), sino de los bienes inmuebles que hay en ellos. En total, son 78 construcciones singulares.

A la amenaza de desahucio que sostiene desde el inicio el alcalde Luis Miguel Peña se suma, con la publicación de este folleto, la de pedir «indemnizaciones» en caso de que los afectados de Camorritos no entreguen sus casas. «El Ayuntamiento puede exigir una indemnización de los daños y perjuicios derivados de tal ocupación ilegal, entre los que se incluyen los daños por lucro cesante, es decir, los beneficios que el Ayuntamiento no podrá obtener como consecuencia de la ocupación ilegal», refleja el citado documento que no oculta el interés económico que el consistorio tiene sobre estas viviendas que, a pesar de que aún no se ha resuelto el expediente de caducidad, ya consiera de su «propiedad». «El valor actual de todos estos inmuebles municipales es muy considerable y su posible explotación a través de nuevas concesiones podría reportar a los Ayuntamientos de Cercedilla y Navacerrada ingresos importantes», informan en el documento municipal.

Los actuales titulares del derecho de ocupación ven un afán «especulativo» en estos planes y una clara «amenaza» por parte del alcalde y su equipo. «Creemos que no es una forma correcta de proceder para una administración que está actuando de forma parcial, obviando que nosotros también somos vecinos de Cercedilla», explica un portavoz de la Asociación de Titulares Afectados de la Colonia de Camorritos. «A nuestro juicio, parte del contenido de ese folleto puede ser constitutiva de delito, por lo que hemos puesto el tema en manos de un penalista», aseguran a ABC sin descartar «querellarse» contra el alcalde. La Comunidad, que estudia una a una las alegaciones que han presentado los vecinos de la Colonia de Camorritos y del Puerto de Navacerrada, sigue pidiendo respeto a los tiempos de este proceso, que augura «largo» por su «complejidad».