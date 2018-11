Carmena obliga a sus policías a rellenar un formulario con la raza de los identificados Se trata de un nuevo procedimiento que modifica la actuación de los agentes y «generará desconfianza de ciertos colectivos» hacia su trabajo

Gitano, África negra, África del norte, Afroamericano, Sudamérica, Asia oriental, Asia del sur, Europa del sur y resto de Europa. Estas son las casillas referentes a la raza y al «perfil étnico» que el Ayuntamiento de Madrid obliga a rellenar a su policías en un polémico formulario cuando identifican a una persona en la vía pública.

Se trata de un nuevo procedimiento para la identificación que modifica la actuación policial al respecto en la vía pública. De momento se pondrá en marcha como proyecto piloto en Ciudad Lineal pero pronto se extenderá al resto de distritos de la capital. Según el Ayuntamiento ha asegurado a los agentes, el programa tiene por objetivo «mejorar los procedimientos de actuación y garantizar a la población diversa, en especial a los colectivos más vulnerables, un trato policial igualitario y no discriminatorio». El sindicato CSIT-UP denuncia que de esto se desprende y se «da por sentado» que los agentes municipales acutalmente no están dispensando en sus actuaciones un trato no discriminatorio, algo que niegan en absoluto.

Además, el nuevo sistema que Carmena trata de implantar «obliga a los agentes a justificar el motivo de la identificación, les lleva a ser más selectivos y emplear la sospecha razonable en lugar de los estereotipos basados en la etnia». La policía asegura que esto solo generará desconfianza de ciertos colectivos hacia el trabajo de los agentes. «En ningún caso se está produciendo discriminación alguna ni trato diferencial al ciudadano por motivo de la raza o etnia a la que pertenezca y prueba de ello es que no existe ningún expediente por este motivo que haya concluido con sanción», idican fuentes del sindicato.

El nuevo programa de «identificaciones eficaces» de Carmena consiste en la introducción de formularios que deben cumplimentarse cada vez que un agente practica una identificación o un cacheo, con independencia del resultado del control. La persona identificada podrá obtener en el momento una copia del documento, con información precisa acerca de sus derechos y de las vías de denuncia posibles. «Esto conlleva que la ya de por sí escasa plantilla de agentes del Cuerpo de Policía Municipal tenga que realizar y duplicar tareas administrativas, lo que vendrá a ralentizar la actuación policial en las intervenciones, dado que el tiempo de dedicación a acada actuación será mayor», asguran desde el sindicato CSIT-UP.