Ataque del sector radical de Ahora Madrid contra el concejal José Manuel Calvo tras su entrevista en ABC

Mucho ha escocido en las heridas por las que sangra la unidad de Ahora Madrid las acusaciones de uno de sus concejales, José Manuel Calvo, contra el ala más radical de la agrupación que dirige el Gobierno municipal. Las duras críticas vertidas por el delegado de Desarrollo Urbano Sostenible en el Ayuntamiento de Madrid sobre buena parte de sus compañeros de filas desató ayer una oleada de ataques en Twitter –más o menos directos– contra él. Todo a cuenta de una de sus más polémicas declaraciones en la entrevista en ABC del concejal: «Los "críticos" de Manuela, han estado más pendientes de visibilizar su proyecto político fuera de Ahora Madrid que de sumarse al de la mayoría. Anteponen el cargo a sus principios».

La ironía fue el arma arrojadiza que emplearon los ediles señalados por Calvo. Juntos, en una imagen publicada desde el perfil de Carlos Sánchez Mato, Montserrat Galcerán, Guillermo Zapata, Celia Mayer y Pablo Carmona mostraron su unión en público con la siguiente frase: «Dicen por ahí que sonreír es un acto revolucionario». Un comentario que desencadenó el apoyo de simpatizantes del sector radical de Ahora Madrid con mensajes dirigidos contra Calvo. «Es lo que tiene cuando se tienen claro los principios y no se come en la mano de nadie. Gracias a los que habéis mantenido y defendido el proyecto de Ahora Madrid», respondía uno de ellos.

«Caretas fuera: José Manuel Calvo es lo peor que le ha pasado a Madrid en los últimos 4 años», expresaba otro simpatizante de Ahora Madrid en las redes sociales. «¿Por qué será que le da voz ABC? ¿Porque hace políticas de izquierdas?», extendía su ataque contra este diario otro. A ellos se sumaron, entre otras, las cuentas oficiales del Partido Comunista en el distrito de Latina.

Directas fueron, también, las críticas de la portavoz del grupo parlamentario Podemos en la Asamblea de Madrid, Lorena Ruiz-Huerta.

No fue la convocaria de “primarias” cuando teníamos a Cifuentes contra las cuerdas; ni la filtración del documento para repartirse Podemos etc. La culpa fue de nuestra decisión democrática de no entrar en un enjuague de lista. Pelín traído por los pelos🤔 https://t.co/FvtsLRSUSo