Asestan un fuerte golpe en el ojo a un enfermero en un vagón de Metro

Una acalorada discusión el pasado jueves en el interior de un vagón de Metro se saldó con un hombre, enfermero de profesión, fuertemente golpeado en el ojo tras haber solicitado a su atacante que se pusiera la mascarilla, obligatoria en el transporte público. En un vídeo, difundido en redes sociales, se observa al agresor propinar un puñetazo a la víctima antes de salir al ánden. La Brigada Móvil de la Policía Nacional investiga lo sucedido a fin de localizar al autor, que huyó del lugar sin ser retenido tras espetar: «Ojalá te mueras, gilip*llas».

En enero de este mismo año ya se produjo una sonada agresión en el Metro, después de que un hombre golpease con su cinturón a un viajero al pensar que le estaba grabando con el teléfono móvil. En aquella ocasión, el agresor iba acompañado de otras dos personas que anteriomente habían increpado a los usuarios de ese mismo vagón. Los tres jóvenes fueron detenidos.

Dos meses más tarde, un joven de 25 años era golpeado en reiteradas ocasiones debido a un ataque homófobo. La víctima iba sola y en el vagón había poca gente. «Entré, me senté, iba con el móvil y los auriculares, a mi bola. Habían pasado un par de paradas, cuando, de repende, alguien delante de mí me grita: '¡Maricón, hijo de puta!' », antes de propinarle un puñetazo. «Me reventó los cristales de las gafas y me produjo varios cortes», declaraba entonces ABC. Al igual que en esta ocasión, el agresor huyó del vagón antes de ser interceptado.

Noticias relacionadas Detenidas dos de las menores que participaron en la agresión racista en el Metro de Madrid