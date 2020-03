Los asesinos del hostelero de San Blas usaron guantes e iban encapuchados Los dos sujetos no hablaron ni se llevaron la cartera, el bolso ni los móviles del finado y su pareja

Con guantes y encapuchados. Así actuaron los dos individuos que en la madrugada del sábado al domingo asaltaron a Juan Miguel Balsalobre y su pareja Graciela B., nada más estacionar su vehículo debajo de su domicilio, en la calle de Hinojosa del Duque (distrito de San Blas-Canillejas). Minutos antes de las 1.54 horas, los asaltantes apuñalaron en el cuello, sin mediar palabra, al hombre, de 50 años y natural de Cieza, antes de huir a pie por la parte trasera de la parroquia de la Virgen de la Candelaria.

El ataque se produjo de forma sorpresiva cuando los dos individuos esperaron escondidos a que sus víctimas se bajaran de su coche para emboscarlos. Juan Miguel y Graciela trataron entonces de volver al turismo sin conseguirlo. Los gritos de la mujer alertaron a una vecina y al hijo de él, que llamaron al 112 y bajaron a la calle para socorrerlo. Pese a los esfuerzos de los sanitarios del Samur-Protección Civil por reanimar al hombre, finalmente solo pudieron confirmar su fallecimiento al no revertir la parada cardiorrespiratoria que presentaba.

El Grupo V de Homicidios de la Brigada de Policía Judicial de Madrid investiga el caso y no está cerrado a una hipótesis, aunque la principal es el intento de robo. Según ha podido saber ABC, la pareja llevaba la cartera de él y el bolso de ellas, además de sus respectivos teléfonos móviles, y no se los llevaron. Y eso que portaban cientos de euros de la recaudación diaria del bar que regentaban en la cercana calle de Etruria, el No tardes, en el barrio de Canillejas. Es decir, que lo mataron sin robarle nada.

Lugar donde mataron al hostelero, muy cerca de su domicilio - MAYA BALANYÀ

Los investigadores centran el foco en distintos elementos. Por un lado, lo que puedan aportar los posibles testigos del ataque, que están siendo localizados por los agentes para ver qué pueden aportar al respecto. Además, puede ser fundamental el papel de las cámaras de seguridad pero también de las de tráfico. Aunque los tipos huyeron a la carrera, lo más probable es que luego utilizaran un vehículo, el viejo Seat León en el que estuvieron vigilando la zona desde horas antes del suceso, según advirtieron algunos testigos: «Había dos personas con pintas extrañas», indicaron, en referencia a los sospechosos. El visionado de las imágenes y la localización en ellas del turismo pueden ser fundamentales para saber qué itinerario siguieron. La avenida de los Hermanos García Noblejas, la M-40 o la calle de Alcalá, muy cercanas, están llenas de estos objetivos.

Lo que parece meridianamente claro es que los autores del crimen sabían a lo que iban y tenían preparado el plan; quizá la idea fuese atracarles para robar la recaudación, pero el hostelero se resistió, quiso proteger a su mujer y los fugitivos le clavaron el cuchillo en el cuello hasta degollarle. El arma homicida no ha sido hallada, aunque la Policía Científica peinó todas las papeleras, contenedores, bajos de los coches y arbustos en los que los asesinos pudieron arrojarla.

Además, según ha podido saber este periódico, Juan Miguel y su pareja eran dos personas totalmente normales, muy trabajadoras y amigables, y carentes de antecedentes policiales, inciden las fuentes consultadas; por ello, se hace difícil pensar en que fueran objeto de un ajuste de cuentas. Antonia Balsalobre, la hermana del fallecido, indicó que «fueron a matarlo, no a robarle, porque llevaba encima bastante dinero de la caja que había hecho esa noche en el bar, y sin embargo no se lo llevaron». «Protegió a su mujer y a él lo mataron de forma cobarde dándole una puñalada en el cuello», sentenció al periódico «La Verdad de Murcia».