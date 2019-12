Ángel Garrido: «No pedimos las competencias, pero sí coordinar las Cercanías»

El expresidente regional, Ángel Garrido, ahora consejero de Transportes y presidente de Metro, tiene como reto que el transporte público funcione mejor. Para Metro, anuncia más maquinistas y mejores frecuencias. Además, «en septiembre, toda la red de Metro tendrá disponible el 4G»

—¿Ya le han perdonado los taxistas de Madrid?

—No sé si tenían algo que perdonarme. Hice lo que creía que tenía que hacer, que no era más que dar respuesta a lo que pensaban la gran mayoría de los ciudadanos, y es que deben convivir dos modelos que son taxi y VTC.

—No descartan regular las VTC desde la Comunidad de Madrid.

—No; queremos que haya una regulación nacional y confiamos en que se regule por parte del Gobierno del Estado, pero si no es así, en un plazo razonable nosotros tendremos que regular.

—¿Para cuando la cobertura 4G en toda la red?

—Estará el año que viene disponible en toda la red, en septiembre. Ya hay una parte importante de la red, más del 60 o el 70 por ciento, que tiene ya 4G.

—En enero empieza a negociarse un nuevo convenio colectivo en Metro. ¿Cesarán las huelgas infinitas de maquinistas?

—Creo que se había llegado a un punto muerto en la negociación. No es razonable que se convoquen 60 huelgas, en ningún colectivo. Hemos empezado una dinámica nueva que creo que es positiva.

—En el caso del amianto, ¿hubo una reacción tardía?

—No lo sé; lo que sí sé es que se ha hecho un plan de desamiantado ambicioso, con más de 140 millones de euros hasta 2025, y firmado por la mayoría de los sindicatos. También les he propuesto a los sindicatos no firmantes que nos hagan las consideraciones que crean oportunas, para que participen del mismo.

—La apertura del Metro 24 horas en fin de semana va a ser una realidad “a plazos”

—Hay dos grandes compromisos del Gobierno, la gratuidad del transporte público para mayores de 65 años, y la implantación del Metro abierto 24 horas los fines de semana, que vamos a hacer escalonadamente porque creo que es la mejor fórmula. En el caso de los mayores, habrá un primer paso en 2020, vamos a rebajar un 25% esa tarifa. En la apertura de Metro 24 horas, vamos primero a trabajar en la negociación con los sindicatos para, a través de la contratación de nuevos maquinistas, poder hacer una primera fase en 2020, la prolongación del horario una hora más. En el siguiente, se adelantará la apertura una hora, y así progresivamente hasta las 24. Creo que es razonable hacer las cosas de forma escalonada: también vas viendo la respuesta de la demanda.

—Se acabaron las legislaturas de cientos de nuevos kilómetros de Metro, pero tienen previstas algunas ampliaciones.

—Las legislaturas de 200 nuevos kilómetros de Metro se acabaron, si. No se requieren, seguramente, actuaciones de esa envergadura, pero también acabamos una etapa en que no ha habido ampliación de líneas y en esta legislatura sí las va a haber: la línea 11, que crecerá hasta Conde de Casal, y dos estaciones nuevas, Madrid Río y Comillas. Y luego, la ampliación de la línea 3 hasta el Casar, en Getafe, que permitirá conectar con la línea 12 y con un intercambiador en Cercanías. Y añadimos un aparcamiento disuasorio de 500 plazas.

—¿Cuándo se acabarán las aglomeraciones en el Metro? Porque los nuevos vagones no van a llegar por lo menos hasta 2022.

—Los 67 nuevos trenes son una medida a medio y largo plazo. La mejora de frecuencias tiene que ver aquí con la contratación de nuevos maquinistas, y también con completar los trabajos de desamiantado de algunos trenes que tenemos ahora parados. Este 2020 iniciaremos la negociación con los maquinistas para incorporar más personal y mejorar las frecuencias; también estamos haciendo mejoras en las líneas 1 y 6 en la señalización, por lo mismo.

—¿Cuándo funcionarán los primeros aparcamientos disuasorios?

—El de Colmenar Viejo será el primero, tras las fiestas, con 1.500 plazas. El segundo, el de Ciudad Universitaria, está ya preparado el convenio para la firma con la Complutense y la Politécnica. Y un tercero: en el Wanda. Vamos a negociar bien con Ayuntamietnos o con unviersidades, o con empresas que tengan disponibilidad de aparcamientos y quieran llegar a conveniar con nosotros: la idea es llegar a esos 91 aparcamientos, y a cerca de 50.000 plazas para disuadir al conductor de entrar a la ciudad de Madrid.

—¿Ha hablado con Fomento de la variante de la A-1?

—La variante de la A-1 sigue parada, no sabemos muy bien porqué. Reclamamos a un Gobierno en funciones desde hace muchísimo tiempo; lo vamos a volver a hacer. Lo que si pudimos solucionar fue el bus-VAO de la A-2, y hemos propuesto a Fomento que la mesa de trabajo que se constituyó para la A-2 se mantenga, para proponer alternativas semejantes para el resto de carreteras nacionales que aún no tienen bus-VAO.

—¿Y en la red de Cercanías? ¿Qué esperanza tenemos de que se cumpla el plan de inversiones?

—La esperanza es lo último que se pierde,¿no? Pero lo cierto es que a tenor de lo que hemos visto hasta ahora, es para perderla. No hemos visto nada de ese Plan de Cercanías en que se prometieron varios milones de euros de inversión. El modelo de transporte público en la Comunidad de Madrid tiene interurbanos, Metro, EMT y Cercanías; si no funciona una de las patas, se resiente el conjunto. Pedimos dos cosas: primero, que se hagan las inversiones, y dos, que se permita que el Consorcio Regional de Transportes actúe como una autoridad del transporte, y por tanto también integrando Cercanías dentro de aquello que pueda coordinar. No pedimos el traspaso de competencias, pero sí poder coordinar Cercanías desde el Consorcio. Y sería importante que el Ministerio cumpliera en tiempo y forma con el Consorcio: hemos tenido que pelear hasta el último momento esa aportación de 127 millones de euros que hace el Estado al Consorcio, que ha llegado hace unos días, pero tiene que llegar en su momento para no generar tensiones de tesorería.

—¿Cuándo será posible recargar la tarjeta del abono transporte desde el móvil?

—Lo podremos hacer ya el año que viene, en la segunda mitad. Este año que termina hemos hecho una pequeña prueba con la aplicación que tendrían los móviles, con unas 500 personas, y en 2020 vamos a ampliar ese universo a 5.000 personas para que prueben la aplicación. La afinaremos varios meses, y luego pondremos en marcha el sistema, que permitirá que acercando la tarjeta al móvil, con la aplicación pueda recargarse. La mitad de las recargas se efectúan en nuestra red de Metro, un 30% en los estancos, pero hay mucha gente a la que le resulta complicado. Poder hacerlo desde el móvil, sobre todo para la gente joven, es importante. En la segunda mitad del año que viene se podrá recargar el abono desde el móvil.

—¿Cuál quiere que sea su impronta en esta Consejería?

—Como en todos los sitios donde he estado, creo que mejorar lo que te encontraste, aunque ya fuera bueno. En el caso del transporte, es bueno pero lo podemos mejorar: podemos ampliar la red de Metro, que además es un hito visible, que está ahí; pero también trabajar en mejorar la frecuencia en Metro y en general, en la red de transporte interurbano, y crear algo que se empezó en la legislatura pasada: una cultura del transporte público. Que la gente esté mentalizada que su mejor opción es el transporte público. Antes, con 18 años todo el mundo se planteaba como hito el coche; ahora se plantean el abono transporte, es muy fácil circular con él y además cuesta 20 euros. Ahora, uno de cada cuatro viajes que se hacen en Madrid, que son en total 16 millones al día, uno de cada cuatro es en transporte público. Vamos a fijarnos como objetivo, no sé si en esta legislatura solo, que sean uno de cada tres.

—¿Cree que Ayuso lo está haciendo bien?

—La presidenta está en un Gobierno de coalición. Las cosas no son como antes; ha requerido, ella lo ha dicho, de un cierto acomodo durante estos meses, de que engranara bien el Gobierno, y creo que ahora las cosas funcionan bien. Y si la presidenta lo hace bien es porque todo el Gobierno lo hace bien. Estamos obligados todos a que la sensación sea de que se trabaja bien y se hacen las cosas bien. Creo que el conjunto del Gobierno, honestamente, lo está haciendo bien.

—Pero parece que hay un choque entre dos modelos políticos diferentes.

—No sé si choque, pero es que hay dos modelos políticos diferentes, ¿para qué nos vamos a engañar? Esto es un Gobierno de coalición de dos modelos políticos que se parecen en muchas cosas, pero que difieren en otras. Es evidente que el modelo social de Ciudadanos es mucho más moderno, más avanzado y más actualizado que el que tiene el PP. Seguramente ahí pueda surgir alguna fricción a la hora de entendernos. El PP tiene un modelo liberal económico, y yo creo que el modelo liberal no es sólo un discurso económico, sino también ético y de comportamiento general, en lo económico y en lo social. Y creo que esta es la gran diferencia que hay entre esos dos modelos, de PP y Cs, y alguna fricción surge, pero las hemos ido resolviendo. El 95% de las cosas del día a día funcionan bien; a lo mejor hay un 5% en el que hay alguna fricción. El Gobierno está funcionando razonablemente bien a pesar de que son dos modelos parecidos en algunas coas pero distintos en otras.

—Por cierto, ¿qué opina usted de Madrid Central? ¿Le parecía un buen modelo a seguir?

—Hay que poner algunas restricciones a los vehículos más contaminantes, porque si no, no solucionamos nada. Pero soy contrario a los modelos estrictamente o exclusivamente prohibicionistas. El modelo creo que debe ser el de dar alternativas: como el de los parkings disuasorios. Si a la gente le das alternativas, terminan dejando el vehículo privado. Pero no sólo prohibir. Porque ademas, prohibiendo pagan justos por pecadores: hay personas que no pueden prescindir del vehículo privado para determinados trabajos y desplazamientos. Creo que hay que dar alternativas, y así las cosas funcionan mejor.

«Me fui de un PP que había dejado de creer en el centro; yo no me moví»

—Usted es posiblemente uno de los personajes más odiados en el PP de Madrid. ¿le duele que le consideren un traidor?

—No; además, creo honestamente que no soy odiado por el PP, no me lo demuestran y jamás he oído a nadie hablar mal de mí en público. Se equivocarían: yo me fui sin decir ni una mala palabra del PP. Me fui de ese partido popular, no del PP en el que milité durante muchos años; me fui de un PP que había dejado de creer en el centro. Yo no me moví de sitio, siempre he estado en el centro; se movió el partido. Pero sigo teniendo excelente relación con todas las personas del PP. Si alguien es tan absurdo de pensar que porque alguien se vaya de un partido ya tienen que odiarle, el error es de él.

—Es una paradoja que se sienta en el centro pero ahora tenga como socio a Vox. ¿No le incomoda?

—A mi no porque no considero que esté en el Gobierno. De hecho, no está: el Gobierno es sólo de Cs y PP. Vox ayudó en su momento a la investidura, y ese es todo su papel. Afortunadamente: creo que el papel de Vox no sería positivo ni a mí me gustaría participar en un Gobierno con Vox. Creo que no aporta nada, que tiene una visión que es propia de los años 70. Más allá de que tengamos coincidencia en materia económica, en un cierto liberalismo, sobre todo en lo social no tenemos nada que ver: vivimos en el siglo XXI, y el XX ya se acabó. No me incomoda. Habrá cosas que voten a favor y otras en contra. En cuestión de presupuestos, están prorrogados, son buenos presupuestos porque los hice yo, y estoy muy tranquilo de que van a seguir funcionando bien.

—¿Qué le pasó a Cs en las últimas generales?

—En esto, luego es difícil hacer una valoración exacta de lo que ocurrió pero creo que nos equivocamos. Si los ciudadanos te han dado la espalda de una manera tan importante, seguramente tú has cometido errores. Creo que no supimos explicar lo que estábamos haciendo, o mucha gente pensó que nuestra obligación era proponer desde el minuto uno una alternativa de Gobierno. Habíamos dicho antes de las elecciones que no íbamos a pactar con Pedro Sánchez, pero quizá el ciudadano entiende que ante situaciones especialmente complejas, cabe la posibilidad de que te saltes alguno de tus compromisos en beneficio del país. Creo que esa es la base principal del error, y hay que reconocerlo, no supimos interpretar con claridad la voluntad de nuestros voltantes. Hay que mirar hacia adelante y ver qué se quiere hacer en el futuro. Y creo que el proyecto de Ciudadanos es más importante que nunca, en un momento en que en España todo se ha ido a los extremos, tanto por la izquierda como por la derecha, creo que es más importante que nunca un proyecto de centro como el que respresenta Ciudadanos. Hay que trabajar para mantenerlo. Tenemos una persona que puede ser un recambio fantástico a Albert Rivera, que es Inés Arrimadas, una mujer que no sólo es una buena candidata para Ciudadanos: es una candidata que querría tener cualquier partido político: se sabe explicar bien, se la entiende con claridad y llega a la gente. Esto ha sido un tropezón y en la vida política vas dando muchos, y te vuelves a levantar.

—Después de haber sido presidente regional, ¿ser ahora consejero le debe parecer fácil?

—No, no no, yo creo que en esta vida nada es fácil. De hecho, si me apuras, creo que es más fácil ser presidente.