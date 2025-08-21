Suscribete a
Tragsatec e Ineco abonaron nóminas a la expareja de Ábalos por valor de 44.000 euros

Responde así al requerimiento «urgente» del juez del caso Koldo en la Audiencia Nacional

Jéssica Rodríguez, cuando acudió al Supremo
Jéssica Rodríguez, cuando acudió al Supremo abc
Javier Lillo

Javier Lillo

Tragsatec e Ineco han remitido al Juzgado Central de Instrucción número 2 los certificados que acreditan que Jésica Rodríguez, la expareja del exministro José Luis Ábalos, cobró de ambas empresas públicas nóminas por un valor total de 44.000 euros entre 2019 y 2021. Precisamente, ... en su declaración testifical ante el Tribunal Supremo, la exnovia de Ábalos confesó que en Ineco estuvo a las órdenes del hermano de Koldo García, asesor de Ábalos, y que no tuvo que hacer nada.

