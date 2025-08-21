Tragsatec e Ineco abonaron nóminas a la expareja de Ábalos por valor de 44.000 euros

Tragsatec e Ineco han remitido al Juzgado Central de Instrucción número 2 los certificados que acreditan que Jésica Rodríguez, la expareja del exministro José Luis Ábalos, cobró de ambas empresas públicas nóminas por un valor total de 44.000 euros entre 2019 y 2021. Precisamente, ... en su declaración testifical ante el Tribunal Supremo, la exnovia de Ábalos confesó que en Ineco estuvo a las órdenes del hermano de Koldo García, asesor de Ábalos, y que no tuvo que hacer nada.

Esta documentación aportada por ambas empresas llega a raíz de una petición «urgente» que realizó a principios de julio el instructor del caso Koldo en la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, que investiga, entre otras cosas, si Jésica Rodríguez trabajó efectivamente en esas dos empresas y si fue colocada ahí por su relación con el exministro de Transportes.

Según el certificado expedido por la subdirectora de Organización y Administración de Recursos Humanos del Grupo Tragsa, Jésica Rodríguez mantuvo «una relación laboral con esta empresa desde el 2 de marzo de 2021 hasta el 1 de septiembre de 2021, percibiendo en este periodo, por todos los conceptos, la cantidad de 9.500,54 euros brutos». Añade ese salario lo percibió de acuerdo al convenio colectivo nacional de empresas de ingeniería, oficinas de estudios técnicos, inspección, supervisión y control técnico y de calidad.

Por su parte, Angélica Martínez, la directora General de Organización y Recursos de Ineco, señala que abonaron a Jésica Rodriguez la cantidad de 34.477,86 euros desde marzo de 2019 a diciembre de 2021 en nóminas que oscilaron de los 1.130 euros mensuales a los 2.893 euros.