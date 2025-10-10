Suscribete a
El juez admite la denuncia de Fiscalía contra Leire Díez por el intento de soborno a los fiscales Grinda y Stampa

Cita a ambos a declarar como testigos el 5 de noviembre en el Juzgado de Instrucción número 9 de Madrid

Leire Díez en una aparición pública
Leire Díez en una aparición pública jaime garcía
Javier Lillo

El juez Arturo Zamarriego, que investiga a la presunta 'fontanera' del PSOE Leire Díez por delitos de cohecho y tráfico de influencias, ha acordado admitir la denuncia presentada por la Fiscalía por el presunto intento de soborno a los fiscales Ignacio Stampa y José Grinda. ... Cita a ambos a declarar el próximo 5 de noviembre en el Juzgado de Instrucción número 9 de Madrid, según confirma en fuentes jurídicas ABC.

