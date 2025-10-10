El juez admite la denuncia de Fiscalía contra Leire Díez por el intento de soborno a los fiscales Grinda y Stampa

El juez Arturo Zamarriego, que investiga a la presunta 'fontanera' del PSOE Leire Díez por delitos de cohecho y tráfico de influencias, ha acordado admitir la denuncia presentada por la Fiscalía por el presunto intento de soborno a los fiscales Ignacio Stampa y José Grinda. ... Cita a ambos a declarar el próximo 5 de noviembre en el Juzgado de Instrucción número 9 de Madrid, según confirma en fuentes jurídicas ABC.

El magistrado, además, ha acordado ampliar la investigación imputando también al empresario Javier Pérez Dolset, quien ya consta como procesado en otra causa en la Audiencia Nacional, y al periodista Pere Rusiñol según adelanta El Confidencial.

Cabe recordar que el juez fijó la declaración en calidad de investigada de Leire Díez el próximo 11 de noviembre tras admitir la querella de Hazte Oír, y apunto que ese mismo día debían comparecer como testigos Pérez Dolset, al abogado de Santos Cerdán, Jacobo Teijelo, y al comandante de la guardia civil investigado en el caso Koldo Rubén Villalba.

En concreto, se investiga a la exmilitante del PSOE por los audios en los que se la escucha ofrecer favores judiciales a un investigado a cambio de información comprometedora contra miembros de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y de la Fiscalía.

En el auto por el que la citaba como investigada, el magistrado recordaba que según la denuncia de Hazte Oír, Díez se reunió en el mes de febrero de 2025 con Alejandro Hamlyn, empresario acusado por un presunto delito de fraude de hidrocarburos. En dicha reunión, en la que estaban también presentes Pérez Dolset y Teijelo, la denunciada ofreció a Hamlyn un acuerdo con la Abogacía del Estado y la Fiscalía para evitar su condena a cambio de información sobre un supuesto caso de corrupción que implicaría al teniente coronel Antonio Balas, jefe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.

Reflejaba también que, según apuntaba la asociación en la denuncia, la 'fontanera' se reunió en el mes de marzo de 2025 con Villalba para ofrecerle protección judicial y un puesto en la Dirección General de la Guardia Civil a cambio de información sensible para «desmontar la Guardia Civil» y «echar por tierra las causas judiciales» que afectan al PSOE.

Grinda y Stampa

Según publicó este diario, el fiscal Grinda mantuvo un encuentro con el periodista Pere Rusiñol, quien habría servido de vehículo para ofrecerle un soborno a cambio de información sensible sobre determinadas causas. Éste fiscal lo puso en conocimiento de su superior.

En la misma línea el fiscal Stampa -conocido por ser uno de los fiscales del caso Villarejo- denunció que el 7 de mayo pasado, en una reunión con Díez y Pérez Dolset le pidieron información comprometedora sobre determinadas investigaciones y antiguos compañeros de la Fiscalía Anticorrupción. A cambio, le garantizaban «ayuda gubernamental» en los litigios que mantiene con la Fiscalía General del Estado a raíz de su abrupta salida de la citada fiscalía especial.

En paralelo Leire Díez ha presentado una denuncia ante la Fiscalía General del Estado (FGE) contra el fiscal anticorrupción José Grinda al que acusa de mentir al sostener que ella trató de sobornarle.

En la denuncia, a la que ha tenido acceso ABC, le imputa los delitos de denuncia falsa, revelación de secretos continuada, amenazas, coacciones y cohecho, y apunta que posee audios, documentos y testigos que servirán de sustento para garantizar “la transparencia de su labor profesional” de periodista y para ejercer su derecho de defensa “frente a las denuncias falsas formuladas por el fiscal”.

Fuentes jurídicas confirman a ABC que además de la denuncia de Díez también consta otra del empresario Pérez Dolset contra el fiscal Stampa.