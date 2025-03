La Guardia Civil concluye que Marta Rovira coordinó Tsunami Democràtic

La Guardia Civil ha llegado a la conclusión de que la secretaria general de Esquerra Republicana de Cataluña, Marta Rovira, «realizó cometidos de coordinación del movimiento Tsunami Democràtic en lo relativo a la búsqueda de apoyos institucionales y de su partido político» para ese movimiento que trataría de poner en jaque al Estado por medio de la violencia, con daños que ya están tasados por encima de los 2,8 millones de euros.

Así se desprende del informe aportado al Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional que viene investigando estos hechos y que detalla los roles que jugaron todos y cada uno de los involucrados en las acciones de Tsunami como protesta por la sentencia del Tribunal Supremo que condenó a los líderes del procés, desde asaltar el aeropuerto del Prat a colapsar carreteras pasando por graves disturbios callejeros que se saldaron con cerca de 200 detenidos.

Todo, bajo la apariencia de un movimiento social espontáneo que según los investigadores, escondía «una estructura creada ad hoc» que «sustentaba a la plataforma en materia logística, operativa, financiera, legal o comunicativa» y cuyos participantes «tenían asignadas unas funciones divididas por áreas de trabajo».

Se trata en concreto de Oriol Soler, Xavier Vendrell , (exmilitante de Terra Lliure y exsecretario de Organización de ERC), Marta Molina, Josep Capmajó, Jesús Rodríguez Sellés, Jaume Cabani, Rubén Wagensberg (a la sazón, diputado de ERC), Oleguer Serra y la propia Marta Rovira. Según la Guardia Civil, el movimiento llevaba fraguándose al menos desde un año antes de dar la cara, en septiembre de 2019, con una aparición en redes sociales que Rovira fue de las primeras en respaldar.

El análisis, de 200 páginas y al que tuvo acceso ABC, bebe entre otros indicios de las conversaciones halladas en distintos dispositivos móviles, unos chats encriptados donde Rovira operaría bajo el alias de Matagalls revelando «que tiene un conocimiento previo de, al menos, ciertas acciones de la plataforma». Los agentes detallan que ella es la encargada de recabar apoyos de una corporación en la que milita junto a Vendrell Segura, «con toda probabilidad se trata de ERC».

En una de esas conversaciones, Matagalls le dice a Vendrell: «Se está reclutando gente para hacer vuestra acción que lo está charlando en la dirección» y le reporta que hay ciertos problemas «para llevar a término el encargo». Él contesta: «Supongo que, dado que no se ve como una acción peligrosa y/o no tiene el morbo de las urnas, el personal se ha relajado... trato de poner orden, pero al no haber una sensación de mando único, todo el mundo duda de todo. No está siendo fácil, la moral de la tropa está tocada. Pienso que cuando las primeras acciones salgan bien todo el mundo reaccionará, pero cuesta arrancar».

Para la Guardia Civil, de este intercambio se concluye que Matagalls «sabe que hay una acción en marcha», que «participa en el reclutamiento de gente para llevar a cabo la acción y por último, que ejerce de enlace entre Tsunami y la 'dirección'». De hecho, sostienen que ella «defiende el proyecto ante las facciones que pudieran estar en contra». Consta otro mensaje de Vendrell: «Sería necesario que la estructura del partido no la tuviéramos en contra.»

Hay más:

- Vendrell: «Mi gente puede hacerlo sin el apoyo de la estructura, pero no con la estructura en contra. Se supone que lo que hacemos está bendecido por todas las organizaciones. Nos estamos encontrando que hay gente nuestra que también es ANC y que les dicen que no hagan nada que no sean sus movilizaciones.».

- Matagalls: «El tema TD no está bendecido por las organizaciones. Algunos hicimos un abuso de nuestra posición un día para bendecirlo».

Los investigadores deducen de este intercambio que no es sólo que a Rovira le pareciese bien, sino que ella «es la persona autorizada para discutir y defender el proyecto de Tsunami ante estructuras, entidades y organizaciones, se entiende que del ámbito independentista, que pudieran estar en contra». Añaden un par de mensajes más y en concreto, uno del 14 de octubre de 2019, el día del asedio de El Prat que dio el pistoletazo de salida a diversas acciones violentas. «Matagalls le dice a Vendrell que felicite a todo el mundo de su parte».

«Conversaciones de índole política»

Para los investigadores existen «evidencias» de que detrás del alias de Matagalls se econde Rovira, pues constan distintas conversaciones en las que Vendrell y Josep Luis Alay, conocido historiador y asesor del expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, se refieren a Matagalls como 'Marta'. Los agentes destacan asimismo que la mayoría de charlas que mantienen son de «índole política».

Rovira, huida de la Justicia desde 2018, escogió Suiza como nueva residencia. El informe pone de relieve diversas referencias a reuniones y desplazamientos a Ginebra. Un audio, enviado por Matagalls, con voz de mujer, forma parte también de las pruebas aportadas.

En octubre de 2018, Rovira eligió la cima Matagalls, en Girona, para que lo ascendieran militantes independentistas en el marco de la campaña Cimas por la Libertad, una coincidencia que los agentes también hacen constar en el informe.

Pero Rovira no estaba sola. La Guardia Civil cita un pantallazo obtenido en el móvil de Josep Lluis Alay (historiador y asesor de Carles Puigdemont para el que Junts está pidiendo también la amnistía), en el que el empresario Jesús Rodríguez Sellés le comenta que desde «el grupo de coordinación» están «valorando el mejor momento para lanzar públicamente la campaña de Tsunami. Le piden «que haga las veces de intermediario con el «President», entendiéndose con esa expresión, con Carles Puigdemont», como recoge el informe.

También con Vendrell, pero de parte de Oriol Soler, cabecilla de Tsunami para los investigadores, hay referencias a la existencia de coordinadores que se encargarían de armonizar «las relaciones y apoyo entre la organización y diferentes entidades, personalidades y organizaciones del mundo independentista». Comentan, en este caso, que han conseguido recabar el apoyo de Puigdemont y de Irene Reguant para la causa.

En poco tiempo, de hecho, la plataforma y aplicación para móviles asociada a Tsunami había conseguido respaldo público del prófugo líder de Junts y también del secretario general de ERC Oriol Junqueras, «que la situaron en una posición preponderante, dotándola del peso suficiente para actuar como plataforma vehicular y canal oficial de comunicación de las movilizaciones».