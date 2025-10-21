Suscribete a
El Gobierno prevé trasladar esta semana a 27 menores inmigrantes solicitantes de asilo de Canarias a la península

El Gobierno ha recordado que hace unos días, se entrevistó a 12 menores en El Hierro, y en la presente semana se prevé que se hagan otras 16 valoraciones

El Gobierno, a través del Ministerio de inclusión, Seguridad Social y Migraciones, tiene previsto trasladar esta semana a un total de 27 menores inmigrantes no acompañados solicitantes de asilo desde las Islas Canarias hacia la península, divididos en tres grupos diferentes.

Así lo informaron ... fuentes de Migraciones este martes tras la reunión del Comité Interadministrativo de los Gobiernos de España y Canarias sobre los menores solicitantes de asilo que se celebra todos los martes y a la que acude la secretaria de Estado de Migraciones, Pilar Cancela, como representante del Ejecutivo central.

