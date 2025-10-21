El Gobierno prevé trasladar esta semana a 27 menores inmigrantes solicitantes de asilo de Canarias a la península

El Gobierno, a través del Ministerio de inclusión, Seguridad Social y Migraciones, tiene previsto trasladar esta semana a un total de 27 menores inmigrantes no acompañados solicitantes de asilo desde las Islas Canarias hacia la península, divididos en tres grupos diferentes.

Así lo informaron ... fuentes de Migraciones este martes tras la reunión del Comité Interadministrativo de los Gobiernos de España y Canarias sobre los menores solicitantes de asilo que se celebra todos los martes y a la que acude la secretaria de Estado de Migraciones, Pilar Cancela, como representante del Ejecutivo central.

Además, en cuanto a las previsiones que maneja el Gobierno español para las próximas semanas, Migraciones reafirmó que, entre esta semana y la primera de noviembre, el sistema de acogida de protección internacional estatal ofrece un total de 135 plazas, número que podría ser incluso incrementado en función de las gestiones en algunos de los territorios de la península. Noticia Relacionada Se intensifica la llegada de inmigrantes a Canarias con embarcaciones en El Hierro, Lanzarote y Fuerteventura Laura Bautista En una de ellas viajaban 4 menores de edad En cuanto a las entrevistas de las unidades móviles a menores para su posterior traslado a la península, Migraciones aseguró que se está «reforzando» la realización de esas entrevistas en los recursos o instalaciones del Ejecutivo insular, de modo que algunos traslados se realicen directamente a la península sin pasar por el centro Canarias50. Esto se realizará con el objetivo acordado de agilizar los traslados del sistema de acogida canario al estatal, las dos unidades móviles de Engloba, entidad autorizada para la valoración y acogida de los menores no acompañados solicitantes de asilo, están elaborando estos encuentros y sus posteriores trámites. El Gobierno recordó que, de hecho, hace unos días, se entrevistó a 12 menores en El Hierro, y en la presente semana se prevé que se hagan otras 16 valoraciones en las oficinas de la Dirección General de Infancia.

