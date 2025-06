El Gobierno intenta contentar a los jueces con la creación de 50 plazas para juzgados de Violencia sobre la mujer

El Gobierno aprobará este martes un Real Decreto para la creación de 50 plazas de jueces y 42 de fiscales especializados para reforzar las secciones de Violencia sobre la Mujer dentro de los nuevos tribunales de instancia, según ha adelantado 'elDiario.es' y ha confirmado ... este diario.

La medida, que se adoptará por medio de un Real Decreto en el Consejo de Ministros, llega justo una semana antes del paro de la carrera judicial y fiscal anunciada por distintas asociaciones para quejarse por las medidas anunciadas por el Gobierno en el ámbito de la Justicia, principalmente la ley que modifica el acceso a la carrera judicial y fiscal.

El Ejecutivo socialista asegura que la reforma legal pretende dar respuesta a la exigencia de Europa para que se regularice a los jueces sustitutos y garantizar mayor igualdad de oportunidades en el acceso a la carrera judicial y fiscal por medio de algunos cambios en los sistemas de evaluación en el cuarto turno y la creación de un concurso oposición para dar estabilidad a los jueces sustitutos que lleven cinco años ejerciendo. Desde el Ministerio de Justicia consideran que las asociaciones están ocupándose de extender bulos contra la reforma por posiciones inmovilistas.

Sin embargo, las mayoritarias Asociación Profesional de la Magistratura (APM) y Asociación de Fiscales; la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), Foro Judicial Independiente (FJI) y Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) solicitan retirar la reforma que consideran «perjudicial» para la carrera.

Noticia Relacionada La asociación progresista de jueces también critica la reforma de Bolaños Carmen Lucas-Torres Juezas y Jueces para la Democracia insta a solucionar el traslado «forzoso» de jueces que implicaría convertir en magistrados a quienes ejerzan tres años

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) también emitió en marzo un informe en el que advertía de la «falta de idoneidad de alguna de las medidas proyectadas» en la reforma legal.

El Poder Judicial se mostró en contra del proceso extraordinario de estabilización en las carreras judicial y fiscal, viendo que no se da la «situación excepcional» que exige la jurisprudencia constitucional. «Exigiría que la solución propuesta determinara efectivamente el fin de las situaciones de temporalidad en las carreras judicial y fiscal y la consiguiente superación definitiva de la situación actual, lo que, como ha quedado anotado en este informe, no se garantiza que pueda quedar solventada, ya que la propia propuesta incluye el mantenimiento de las sustituciones no profesionales», indicó el Pleno.

En ese ambiente, el Gobierno anuncia hoy que de las 50 nuevas plazas de jueces, ocho resultan de la transformación de plazas existentes en las secciones de Instrucción del mismo partido judicial y 42 plazas son de nueva creación.

Igualmente, transmite que cada nueva plaza de juez irá acompañada de la creación de una plaza de fiscal especializado, sumando así 42 nuevas plazas en la plantilla del Ministerio Fiscal.