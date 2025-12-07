La Xunta instará a los cazadores a cubrir el cupo de jabalíes

La Xunta y las asociaciones coinciden en que los cazadores de jabalíes son buenos aliados para prevenir la peste porcina africana en Galicia. Y por ello, la Consellería de Medio Ambiente instará a los titulares de terrenos cinegéticos con mayor número de granjas porcinas ... a que cubran su cupo de ejemplares a capturar si aún no lo han hecho y estudiará bonificar las tasas a los tecores que superen este límite.

Según ha avanzado Ep, estas son algunas de las iniciativas que el departamento autonómico llevará a la reunión del grupo de trabajo para la gestión del jabalí, convocada para este martes de modo extraordinario ante la aparición de casos de peste porcina africana en Cataluña.

Además de exponer sus propuestas, los responsables de Medio Ambiente escucharán y tomarán en consideración las sugerencias del resto de participantes, entre representantes de otros departamentos autonómicos como Medio Rural y Sanidade, además de la Fegamp, Guardia Civil de Tráfico, Policía Adscrita, Seprona y Ministerio de Transportes.

También asistirán, como portavoces del sector de la caza y la ganadería, responsables de la Federación Galega de Caza, Asociación de Tecores Galegos (Ategal), Unións Agrarias, Asociación Agraria de Galicia (Asaga) y Sindicato Labrego Galego.

El Gobierno gallego ya ha adoptado otras medidas de control, como la declaración de la emergencia cinegética, en vigor hasta el 22 de febrero de 2026 en 38 comarcas, o la petición de una conferencia sectorial estatal que aún no ha sido atendida.