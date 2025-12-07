Suscribete a
ABC Premium
Directo
Fórmula 1 | Verstappen y Norris pugnan en Abu Dabi por el Mundial en la última carrera del año

La Xunta instará a los cazadores a cubrir el cupo de jabalíes

También estudiará bonificar a los tecores que superen el límite

Imagen de archivo de un jabalí
Imagen de archivo de un jabalí EP

A.G.

Santiago

La Xunta y las asociaciones coinciden en que los cazadores de jabalíes son buenos aliados para prevenir la peste porcina africana en Galicia. Y por ello, la Consellería de Medio Ambiente instará a los titulares de terrenos cinegéticos con mayor número de granjas porcinas ... a que cubran su cupo de ejemplares a capturar si aún no lo han hecho y estudiará bonificar las tasas a los tecores que superen este límite.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app