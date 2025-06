El TSXG absuelve de homicidio por omisión a la pareja de Nerea Añel Revoca la segunda sentencia de la Audiencia de Orense que lo condenó a diez años de prisión, después de que el mismo juez hubiese contradicho al jurado popular argumentando que no había pruebas para condenarlo

El laberinto judicial que se inició con la muerte de la joven Nerea Añel en enero de 2020 escribió ayer un nuevo y penúltimo capítulo. El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) acaba de absolver de homicidio por omisión a la pareja de la joven, Julio González Sierra, cuyo cuerpo apareció en agosto de ese mismo año en el lecho del río Barbadás. Lo hizo como respuesta a un recurso interpuesto por el propio acusado y argumentando que su simple presencia en el momento en el que Nerea cayó al río no implica ningún delito. La defensa del condenado «tiene razón», suscriben los magistrados del TSXG, en cuanto a que se vulneró su presunción de inocencia. «Estamos ante una inferencia demasiado abierta y no apoyada en bases solventes», recoge la sentencia a la que tuvo acceso ABC.

Este fallo culmina un año y medio de idas y venidas judiciales nunca vistas. El juicio por el presunto crimen, con el novio de Nerea como único acusado, arrancó en febrero de 2024 en la Audiencia provincial de Orense con jurado popular. Tras el plenario, los integrantes del tribunal ciudadano entendieron que Sierra era culpable de dejar morir a su novia esa tarde, después de que ella se cayese mientras escapaban de la Guardia Civil tras robarle a un taxista. Sin embargo, y pese al sentido del veredicto, el juez presidente del tribunal lo absolvió en contra del criterio del jurado. Fue el primer giro inesperado de un periplo que no deja de sorprender.

MÁS INFORMACIÓN Diez años de cárcel para el novio de Nerea Añel por homicidio

Para los ciudadanos, el acusado era culpable de los delitos de homicidio consumado y de homicidio por omisión, indicando que en el capítulo de hechos probados que Julio estaba allí cuando Nerea se golpeó la cabeza, y que no la auxilió. Para el magistrado, sin embargo, no había «prueba suficiente» de que la joven de 26 años hubiese sobrevivido de ser auxiliada. Su sentencia, la primera de este caso, fue absolutoria, pero el Tribunal Superior de Xustiza no tardó en enmendarlo y pedirle que emitiese un nuevo fallo conforme al veredicto de culpabilidad.

Fue en junio del pasado año, en una vista de apelación, cuando se instó al juez a que redactase una nueva sentencia, que acabó condenando al novio de la fallecida a diez años de prisión por un delito de homicidio por omisión. Y ahora, el mismo tribunal que ordenó atender el veredicto popular, tumba la segunda sentencia por entender que no hay base para condenarlo. Sierra queda -de nuevo- libre toda culpa y el caso zanjado. Al menos, de momento, porque la puerta del Tribunal Supremo todavía sigue abierta.

Más temas:

Guardia Civil