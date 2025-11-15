Un tren de mercancías descarrila en Pontevedra y su maquinista queda atrapado

Un tren de mercancías ha descarrilado en las proximidades del apeadero de la estación de As Neves (Pontevedra) y ha dejado a su maquinista atrapado, único implicado en el accidente y que necesita asistencia médica.
El 112 Galicia recibió el aviso del suceso alrededor ... de las 19.10 horas. El vehículo afectado se compone de una cabeza tractora y 17 vagones, en los que transportaban bovinas.
Hasta el lugar se han movilizado a Urxencias Sanitarias de Galicia-061, Guardia Civil y Bomberos de Ponteareas, encargados de excarcelar al afectado.
Por el momento, no han trascendido detalles del motivo del descarrilamiento.
Artículo solo para suscriptores
Esta funcionalidad es sólo para registradosIniciar sesión
Esta funcionalidad es sólo para suscriptoresSuscribete