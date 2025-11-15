Un tren de mercancías descarrila en Pontevedra y su maquinista queda atrapado

Un tren de mercancías ha descarrilado en las proximidades del apeadero de la estación de As Neves (Pontevedra) y ha dejado a su maquinista atrapado, único implicado en el accidente y que necesita asistencia médica.

El 112 Galicia recibió el aviso del suceso alrededor ... de las 19.10 horas. El vehículo afectado se compone de una cabeza tractora y 17 vagones, en los que transportaban bovinas.

Hasta el lugar se han movilizado a Urxencias Sanitarias de Galicia-061, Guardia Civil y Bomberos de Ponteareas, encargados de excarcelar al afectado. Noticia Relacionada Interrumpido el tráfico ferroviario entre Ponferrada y Monforte tras un atropello ABC El accidente se produjo en un punto de paso no autorizado, en el ayuntamiento de A Rúa (Orense) Por el momento, no han trascendido detalles del motivo del descarrilamiento.

