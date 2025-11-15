Suscribete a
Un tren de mercancías descarrila en Pontevedra y su maquinista queda atrapado

El conductor es el único implicado en el accidente y ha precisado asistencia médica

Al menos seis heridos tras descarrilar un tren de Cercanías en la estación de San Fernando de Henares, en Madrid

EP

Un tren de mercancías ha descarrilado en las proximidades del apeadero de la estación de As Neves (Pontevedra) y ha dejado a su maquinista atrapado, único implicado en el accidente y que necesita asistencia médica.

El 112 Galicia recibió el aviso del suceso alrededor ... de las 19.10 horas. El vehículo afectado se compone de una cabeza tractora y 17 vagones, en los que transportaban bovinas.

