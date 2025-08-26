Un bombero forestal observa el paisaje del incendio de A Pobra de Brollón desde Quiroga (Lugo)

Unas tareas municipales de desbroce pudieron originar el fuego de A Pobra de Brollón (Lugo) Las llamas habrían sido iniciadas por las chispas desprendidas por la maquinaria de un operativo del Concello

Son múltiples las causas que llevan al monte gallego a arder, pero las más de las veces tienen que ver con la mano del hombre, sea de manera intencionada o no. En el concello lucense de A Pobra de Brollón, donde permanece activo un incendio de alrededor de 800 hectáreas, se investiga si su origen pudo estar en las chispas emitidas por la maquinaria de un operativo municipal de desbroce.

En conversación con ABC, el alcalde del municipio, José Luis Maceda, reconoció que «se baraja» esta posibilidad aunque «habrá que esperar unos días a que se esclarezca» lo ocurrido y tendrán que ser los «dos trabajadores» que estaban realizando esas tareas de desbroce los que «tendrán que decir realmente lo que sucedió».

En cuanto a la evolución del incendio, el regidor nacionalista se muestra optimista. Aunque la Situación 2 permanece activada, Maceda ha explicado que ninguna persona ha tenido que ser desalojada de su vivienda y, augura, el fuego podría ir estabilizándose en las próximas horas.