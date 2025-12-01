Suscribete a
Rueda no pierde la esperanza de que se alcance un acuerdo sobre Medicina

La UDC y la UVigo retoman sus planes de contar con una facultad propia después de que la USC aplazase su decisión sobre la descentralización

El presidente de la Xunta, acompañado del conselleiro de Cultura, a su llegada para comparecer ante los medios
El presidente de la Xunta, acompañado del conselleiro de Cultura, a su llegada para comparecer ante los medios DAVID CABEZÓN (XUNTA)

Alejandro Gesto

Santiago

La Xunta no pierde la esperanza de que pueda alcanzarse un acuerdo sobre la descentralización de la docencia de Medicina en Galicia. En la comparecencia tras la reunión de su gobierno de este lunes, el presidente Alfonso Rueda ha insistido en que es «mucho ... mejor una facultad para toda Galicia, enraizada en toda Galicia y pensada para toda Galicia -una gran facultad gallega de Medicina- que tener tres facultades pequeñas«.

