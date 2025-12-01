Rueda no pierde la esperanza de que se alcance un acuerdo sobre Medicina

La Xunta no pierde la esperanza de que pueda alcanzarse un acuerdo sobre la descentralización de la docencia de Medicina en Galicia. En la comparecencia tras la reunión de su gobierno de este lunes, el presidente Alfonso Rueda ha insistido en que es «mucho ... mejor una facultad para toda Galicia, enraizada en toda Galicia y pensada para toda Galicia -una gran facultad gallega de Medicina- que tener tres facultades pequeñas«.

Sin embargo, el mandatario gallego reconoce que la pelota está en el tejado de las instituciones académicas. Especialmente, de la USC, que aún tiene que pronunciarse sobre el acuerdo al que llegó su rector con los responsables de las otras dos universidades y la Xunta. «Espero que la Facultad de Medicina de Santiago, la universidad, lleguen a un acuerdo entre ellos mismos sobre las discrepancias que puedan tener«, ha añadido.

Ante la decisión de la USC, las universidades de La Coruña y Vigo han retomado sus planes para implantar sendas facultades de Medicina en sus campus.

[Noticia en elaboración]