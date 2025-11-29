La Xunta advierte que, roto el acuerdo de Medicina, se adoptarán «decisiones con total libertad»

El futuro del posible acuerdo para descentralizar el grado de Medicina en Galicia está en el aire después de que este viernes la USC, fruto de desavenencias internas, optase por demorar su apoyo al pacto para centrarse en hallar el consenso con su propia Facultad. ... Pese a que se había logrado que todas las partes accediesen a las mismas condiciones, tras su movimiento la UDC dio por nulo el pacto y anunció que retomaba los trabajos para sacar adelante la suya. Ahora la Xunta, partícipe en las negociaciones -y tras expresar abiertamente su rechazo al descuelgue de la universidad compostelana-, ha advertido que el rumbo puede virar de forma brusca en adelante: «Si no hay acuerdo», ha dicho el conselleiro Román Rodríguez, «habrá que adoptar decisiones con libertad por parte de todos y evaluar todas las posibilidades«.

El titular de Educación, Ciencia, Universidades e Formación Profesional, ha lamentado un día después de romperse el acuerdo que consolidarlo había sido un trabajo «muy complejo, muy difícil», en el que «fue necesario que las tres universidades -Santiago, Vigo y La Coruña- y dos consellerías -Educación y Sanidade- buscasen un punto de encuentro para posibilitar una mejora del sistema de educación sanitaria«. Ahora, «una de las partes» -la USC- tiene «una serie de problemas internamente» y ha pedido «tiempo» para «intentar resolverlos», mientras que las otras dos «plantean que, en caso de no resolverse, seguirán adelante con sus peticiones», ha expuesto Rodríguez.

Así que en adelante «queda todo abierto», con el compromiso de que la Xunta «siempre» actuará «buscando mejorar el sistema de formación médica y que los recursos que hay en el sistema puedan ser capaces de integrarse para formar a los médicos del futuro». De ratificarse la división, por tanto, se abrirán «nuevas vías que habrá que explorar y ver qué decisiones se adoptan«, ha apostillado en declaraciones recogidas por Ep, »con total libertad por parte de todos«.

Descarta «lógicas localistas»

Ante preguntas sobre el surgimiento de voces como Lugo en la demanda de una facultad, el conselleiro de Educación ha manifestado que le gusta decir «casi en plan broma-en plan serio» que «en este y otros muchos temas» si uno se guía por «lógicas localistas» habría «313 facultades de Medicina, 313 polígonos industriales» -por el total de concellos gallegos- o el mismo número de otros servicios.

En esa línea ha apelado a ser «un poco racional y un poco serio» porque «lo importante es que la formación de los futuros médicos sea lo mejor posible y dé respuesta a las inquietudes de la sociedad gallega y a Galicia«. »Siempre digo y siempre dije que es mucho más positivo sumar que dividir, pero es cierto que, en el actual escenario, si cambió de forma radical, pues evaluaremos todas las posibilidades que existan y que se planteen«, ha apostillado.