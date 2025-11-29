Suscribete a
ABC Premium

La Xunta advierte que, roto el acuerdo de Medicina, se adoptarán «decisiones con total libertad»

Tras el descuelgue de la USC y la reanudación de los planes de la UDC para crear una facultad propia, Educación recalca que, si no se recupera «el consenso», se evaluarán «todas las posibilidades»

El líder de la Xunta, Alfonso Rueda (der.), y el conselleiro de Educación, Ciencia, Universidades e FP, Román Rodríguez
El líder de la Xunta, Alfonso Rueda (der.), y el conselleiro de Educación, Ciencia, Universidades e FP, Román Rodríguez DAVID CABEZÓN (XUNTA)
Pablo Baamonde

Pablo Baamonde

SANTIAGO

Esta funcionalidad es sólo para registrados

El futuro del posible acuerdo para descentralizar el grado de Medicina en Galicia está en el aire después de que este viernes la USC, fruto de desavenencias internas, optase por demorar su apoyo al pacto para centrarse en hallar el consenso con su propia Facultad. ... Pese a que se había logrado que todas las partes accediesen a las mismas condiciones, tras su movimiento la UDC dio por nulo el pacto y anunció que retomaba los trabajos para sacar adelante la suya. Ahora la Xunta, partícipe en las negociaciones -y tras expresar abiertamente su rechazo al descuelgue de la universidad compostelana-, ha advertido que el rumbo puede virar de forma brusca en adelante: «Si no hay acuerdo», ha dicho el conselleiro Román Rodríguez, «habrá que adoptar decisiones con libertad por parte de todos y evaluar todas las posibilidades«.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app