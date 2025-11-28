Suscribete a
La USC dilata su apoyo a la descentralización del grado de Medicina para buscar un acuerdo con su Facultad

El rector retira la votación del pacto alcanzado con la UDC y la UVigo, aunque mantiene su valoración positiva

Intentará introducir en el texto del acuerdo las quejas expuestas esta semana por la junta de la facultad de Medicina

Instante del Consello de Goberno celebrado este viernes en el Pazo de San Xerome
Instante del Consello de Goberno celebrado este viernes en el Pazo de San Xerome CEDIDA

EP

Santiago

El rector de la Universidad de Santiago de Compostela (USC), Antonio López, ha decidido este viernes retirar la votación sobre el acuerdo de descentralización de Medicina de la reunión del Consello de Goberno de la institución, tras las reticencias de la facultad compostelana al pacto ... y con la intención de abrir una «vía de diálogo» con el centro, aunque ha querido insistir en su valoración «positiva» sobre las líneas maestras que él mismo acordó con los otros dos rectores gallegos.

