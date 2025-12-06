Suscribete a
Rueda y Eiró abordan la modernización de la justicia

El presidente de la Xunta mantiene su primer encuentro institucional con la nueva fiscal superior de Galicia

El presidente de la Xunta recibe en su despacho a la nueva fiscal superior de Galicia
El presidente de la Xunta recibe en su despacho a la nueva fiscal superior de Galicia CEDIDA

A.G.

Santiago

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha mantenido este sábado su primer encuentro institucional con la nueva fiscal superior de Galicia, Carmen Eiró, tras su toma de posesión el pasado 17 de noviembre.

Según un comunicado remitido a los medios por el ... Gobierno gallego, la reunión ha servido para que ambos confirmasen su apuesta por el refuerzo de la cooperación institucional y para que abordasen los retos a los que se enfrenta la justicia en la Comunidad.

