Rueda y Eiró abordan la modernización de la justicia
El presidente de la Xunta mantiene su primer encuentro institucional con la nueva fiscal superior de Galicia
Carmen Eiró toma el timón de la Fiscalía Superior de Galicia: «Seremos un escudo frente al bullying»
A.G.
Santiago
El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha mantenido este sábado su primer encuentro institucional con la nueva fiscal superior de Galicia, Carmen Eiró, tras su toma de posesión el pasado 17 de noviembre.
Según un comunicado remitido a los medios por el ... Gobierno gallego, la reunión ha servido para que ambos confirmasen su apuesta por el refuerzo de la cooperación institucional y para que abordasen los retos a los que se enfrenta la justicia en la Comunidad.
Entre ellos, la implantación de la Ley estatal de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia. En estos momentos, la Xunta avanza en su aplicación en los partidos judiciales de las siete grandes ciudades gallegas.
En relación con esta fase de la implantación de la nueva normativa, el texto enviado destaca que Galicia fue la primera comunidad autónoma en la que se publicaron las relaciones de puestos de trabajo de la Secretaría de Gobierno, de las oficinas de justicia y de las oficinas generales del Registro Civil.
Rueda también ha querido incidir en su encuentro con Eiró en el compromiso de la Xunta con la Administración de Justicia y su modernización, con la creación de nuevas plazas de funcionarios para 2026, tanto en las secciones de violencia sobre la mujer como en las fiscalías.
También ha subrayado los avances en la digitalización, a través del III Plan Tecnológico de la Administración de Justicia en Galicia, y mejoras en las infraestructuras judiciales.
