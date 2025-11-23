Suscribete a
Auge y caída del fiscal general del Estado

La condena a García Ortiz pone punto final a la trayectoria de un jurista que cambió en Madrid

Su empeño en ascender a Delgado, en beneficiar a la UPF y su 'lealtad' al Gobierno condenaron su futuro

No podrá beneficiarse de un indulto total

Álvaro García Ortiz
Álvaro García Ortiz ABC

Jesús Hierro , José Luis Jiménez y Nati Villanueva

El único acto institucional en el que el fiscal general del Estado se dejó ver en los siete días que pasaron entre el fin del juicio y la publicación del fallo que lo condena por revelación de secretos fue en Galicia. Álvaro García Ortiz ... regresó por unas horas al lugar donde había sido profesionalmente feliz para investir a la nueva fiscal superior de Galicia, Carmen Eiró, con quien había trabajado codo con codo durante años en la Fiscalía gallega de Medio Ambiente. Porque fue en sus casi dos décadas en la Fiscalía de Santiago de Compostela donde forjó su carrera. Aunque el hombre que el lunes presidió la toma de posesión de su colega no parecía el mismo que hizo las maletas para irse a Madrid hace un lustro.

