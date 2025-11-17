Suscribete a
Carmen Eiró toma el timón de la Fiscalía Superior de Galicia: «Seremos un escudo frente al bullying»

Entre sus retos marca la protección de los menores y que los incendios no queden impunes

Suanzes, fiscal superior saliente de Galicia: «La dimisión del fiscal general sería lo adecuado a nivel ético y profesional»

Carmen Eiró, este lunes, en su toma de posesión como fiscal superior gallega
Carmen Eiró, este lunes, en su toma de posesión como fiscal superior gallega EFE
Jesús Hierro

La Coruña

La orensana Carmen Eiró ha tomado este lunes posesión como nueva fiscal superior de Galicia. Por primera vez, una mujer estará al frente de los 150 fiscales que trabajan en la Comunidad Autónoma, algo que, para ella, más que «un gesto simbólico» es ... la constatación de que tanto la sociedad como el Ministerio Fiscal «avanzan con normalidad» y «con paso firme». Eiró toma el testigo de Fernando Suanzes, que ha dejado el cargo por jubilación.

