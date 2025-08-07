Prealerta por escasez de agua en 20 concellos de La Coruña y Pontevedra La ola de calor se mantendrá hasta el domingo, mientras la situación en los montes tiende a estabilizarse: «Ha sido una semana compleja», reconoce la conselleira de Medio Rural ante el sumatorio de incendios

Las consecuencias de un verano que este año ha mostrado su peor cara, de la mano de una ola de calor que encadena ya más de una semana, empiezan a acumularse. Además de los avisos diarios por temperaturas máximas, y del sumatorio de fuegos en el monte, Galicia activa ahora una prealerta por escasez de agua en una veintena de concellos. Los problemas se concentran, sobre todo, en las provincias de La Coruña y Pontevedra, donde la falta de precipitaciones desde el pasado mes de julio más se está dejando notar. La decisión la adoptó ayer la Oficina Técnica da Seca, presidida de forma telemática por el director de Augas de Galicia, Roi Fernández, y en la que participaron también representantes de Protección Civil, de MeteoGalicia y de las Consellerías de Sanidade y Medio Rural. Tras evaluar la situación en la Comunidad ante un estío especialmente seco y caluroso, los expertos se decantaron por activar la prealerta por escasez moderada de agua en los sistemas del río Lérez, en la provincia de Pontevedra, y del río Grande, ría de Camariñas y Costa de La Coruña hasta el Anllóns, por lo que hasta una veintena de municipios de estas zonas deberán realizar un uso lo más responsable posible del agua, evitando actividades como el llenado de piscinas o el riego con agua potable. En concreto, se trata de las localidades de Barro, Bueu, Campo Lameiro, Cerdedo-Cotobade, A Estrada, Forcarei, Marín, Meaño, Moraña, Poio, Ponte Caldelas, Pontevedra y Sanxenxo, en el caso de la UTE río Lérez; y Cabana de Bergantiños, Camariñas, Laxe, Muxía, Vimianzo y Zas, pertenecientes del río Grande.

Durante la reunión también se acordó aplicar medidas equivalentes a un escenario de prealerta -aunque en este caso sin llegar a declararla- en el subsistema de Baiona, perteneciente a la unidad territorial río Verdugo y desde el cual se abastece a la población de este municipio pontevedrés. A la hora de evaluar las reservas hídricas de la Comunidad a estas alturas del año, los técnicos no solo tuvieron presentes los niveles actuales y la situación de las últimas semanas, sino la previsión de lo que está por venir. Un escenario que no augura precipitaciones en la Comunidad, al menos a medio plazo, y que no supondrá un alivio para las reservas actuales. Además de la falta de lluvias, al tomar la decisión se tuvieron presentes otros factores como la evaporación debida al calor o el aumento de la población en buena parte de los municipios afectados por la prealerta durante los meses de julio y agosto. Según los datos que se manejaron en la reunión de ayer, la ocupación actual de los embalses de abastecimiento en Galicia-Costa está en el 84,32%, lo que implica un 7,19% menos que el año pasado.

En la práctica, la situación de prealerta por escasez de agua implica la realización de un seguimiento intensivo de la situación meteorológica y de los niveles de ríos y embalses de los sistemas afectados de la Demarcación Hidrográfica Galicia-Costa. Además, insisten desde la Xunta ante este episodio, se prevén medidas de concienciación dirigidas a la ciudadanía, evitando por ejemplo el llenado de piscinas o el riego con agua potable por parte de los concellos y de los propios vecinos.

Adelantándose a la prealerta decretada ayer de ayer, algunos ayuntamientos de la zona de Pontevedra -incluida la propia ciudad- ya habían realizado en los últimos días diversas llamadas a la población para hacer un «uso moderado» y «responsable» del agua ante la bajada del caudal del Lérez. Es el caso de Marín, Poio y Sanxenxo, entre otros, que bien a través de bandos o bien en comunicados, instaron a moderar el consumo tanto a sus propios vecinos como a los turistas, ya que son áreas en las que las que la población se multiplica durante el verano y eso genera mayores tensiones en el sistema. De hecho, la red de abastecimiento de la capital provincial da servicio también a municipios del entorno.

Última hora de los fuegos

Con un ojo puesto en el nivel de los embalses que abastecen a la Comunidad, el otro mira al monte, donde la situación tiende a estabilizarse después de «una semana difícil». «Llevamos una semana compleja, desde el fin de semana en Orense; después, en Ponteceso, Camariñas y Muxía, con muchos fuegos en esa zona, y ayer el foco pasaba a Pontevedra, con los que se originaron en As Neves y Salceda de Caselas», repasó ayer la responsable autonómica do Medio Rural, María José Gómez, en declaraciones a los medios.

Sobre la última hora de los fuegos, el parte de la Xunta al cierre de esta edición indicaba que solo uno de ellos, el de Fonsagrada en la parroquia de Monteseiro, se mantenía activo, con una estimación inicial de 120 hectáreas calcinadas. Estabilizados estaban los de As Pontes (20 hectáreas), A Fonsagrada parroquia de Cereixido (20 hectáreas) y As Neves (más de 50 hectáreas afectadas). En el capítulo de controlados, desde Medio Rural enumeran los de Camariñas-Xaviña (50 hectáreas), Ponteceso Corme Aldea (60 hectáreas), Ponteceso Brantuas (200), Salceda de Caselas (80 hectáreas) y Vilardevós Terroso, que con 570 hectáreas arrasadas por las llamas es, por el momento, el peor incendio de lo que va de año en la Comunidad.