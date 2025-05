El PP defiende recurrir al 'impuesto a los ricos' por el «menoscabo» a la competencia fiscal

El anuncio, el pasado jueves, de que la Xunta recurrirá ante el Tribunal Constitucional el tributo a las grandes fortunas, coloquialmente conocido como 'impuesto a los ricos', ha obligado a activarse al socialismo gallego. La viceportavoz parlamentaria del Grupo Socialista en O Hórreo, Begoña Rodríguez Rumbo, anunció este lunes una «batería de iniciativas» encaminadas a que el Ejecutivo de Afonso Rueda «dé marcha atrás» y «retire» el recurso. Minutos más tarde, el portavoz del Grupo Popular, Pedro Puy, insistía en que el gravamen «va claramente en menoscabo de la competencia fiscal autonómica» y, por tanto, en contra del «autogobierno». Es, censuró, «muy poco respetuoso con el Estado de las Autonomías y las competencias autonómicas».

Puy, dejando a un lado el debate fiscal, donde admitió que cada partido puede tener sus «prioridades» y puntos de vista, terció que lo que «no es discutible» es que, con este impuesto que recurre la Xunta, lo que hace el Gobierno es restar competencias a las autonomías y detraer recursos, en una «operación claramente en contra de las competencias autonómicas», insistió.

En el caso del PSdeG, dijo, se puede entender el posicionamiento por un «segudisimo claro» del Gobierno, que provoca que actúe «condicionado». Pero, opinó, «resulta aún mucho más sorprendente» que el Bloque no haya dicho «nada» sobre el «claro menoscabo» a las competencias fiscales de Galicia, afeó. «Que el Bloque no apoye a la Xunta cuando recurre precisamente el mantenimiento de nuestras competencias (…) me llama mucho la atención», apostilló.

Rodríguez Rumbo, en su comparecencia —ambas en O Hórreo—, aseguró que la Xunta «no piensa en la mayoría» de los gallegos y que su política fiscal «se caracteriza por aprobar determinados beneficios fiscales que favorecen a aquellas personas que más ingresos tienen». «Al señor Rueda», atacó, «no se le ocurre mejor medida que alinearse con su lideresa, la señora [Isabel Díaz] Ayuso, y con el segundo de a bordo del PP, el señor [Juan Manuel] Moreno Bonilla, para reducir los ingresos que se podrían obtener« por el gravamen.

Von der Leyen

Al margen de esta polémica, 24 horas después todavía coleaba la suspensión de la reunión que deberían haber celebrado este lunes, en Bruselas, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y Alfonso Rueda, que la primera anuló por «motivos de agenda». Fuentes comunitarias aseguraron a Ep que la cancelación del encuentro se decidió el viernes y se comunicó al equipo de Rueda «el mismo viernes o a primera hora del sábado».

Fuentes de la Xunta consultadas por ABC insistieron en que la suspensión del cara a cara se comunicó la víspera, el domingo, mediante un correo electrónico. El presidente, por este motivo, no tuvo este lunes ningún acto oficial. Donde sí hay coincidencia en que la cancelación fue por motivos de agenda. «Había una importante reunión interna, nada más», indicaron las referidas fuentes comunitarias, quienes hicieron hincapié en que «reajustar» la agenda de la presidenta comunitaria es algo que ocurre «a diario».

Desde el PSdeG, su eurodiputado Nicolás González vinculó este aplazamiento sine die con la cita previa del presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, con Von Der Leyen. «Cabe la posibilidad», dijo, tras acusar a Feijóo de viajar a Bruselas para «criticar a España», «de que le esté pasando factura a la política de la Xunta» ante la UE. Un extremo, el de la conexión con el careo con Feijóo, negado por las citadas fuentes comunitarias.