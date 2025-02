Pontón insiste en su condición de mujer y nacionalista como gancho

Ana Pontón ha sido este sábado la tercera en discordia en Lugo, pero la primera en intervenir en la ciudad amurallada. Natural de Chorente, en Sarria, antes de nada ha reivindicado pedigrí por estar en «casa»: «Nací a muy pocos kilómetros de aquí (...). No vengo en campaña electoral. Llevo visitado Lugo muchísimo en los últimos años. Conozco sus problemas, la ciudad y la provincia«. Un conocimiento que no le ha impedido culpar a la Xunta de no haber sabido »desarrollar« ni la urbe, donde no gobierna el PP desde hace 25 años; ni la provincia, cuya Diputación ha estado en manos socialistas desde 2007 —salvo unos meses de regreso del PP, hasta la moción de censura a Elena Candia, en 2015—.

La de Pontón ha sido la aparición más modesta: un recorrido por la plaza de abastos, acompañada por la número uno de la lista del Bloque en la provincia, Olalla Rodil, y declaración ante los medios. Con PP y PSOE yendo al choque en actos de cierta envergadura, ha preferido el BNG un perfil más bajo, víspera de la convención de este domingo en Santiago con la que tratarán de exhibir músculo, recargada la moral con la encuesta preelectoral del CIS, por más que su credibilidad, ya en entredicho, quedara aún más cuestionada con los errores en su confección.

Antes de —esperan— reunir a más de mil personas en el Multiusos Fontes do Sar, el sábado tocaba un clásico, la visita al mercado tradicional para apoyar el producto de proximidad y denunciar el impacto de la inflación en el precio de la cesta de la compra. Pontón ha echado un vistazo a los distintos puestos y ha diagnosticado que Lugo «necesita mayor actividad económica, recuperar los sectores productivos básicos y también captar industria«; y, al tiempo, no se puede »permitir el lujo de perder la que tenemos«. Se refería, como ha especificado a renglón seguido, a la factoría de Alcoa en A Mariña, en San Cibrao.

Sin sorpresas, la candidata del BNG a las elecciones del 18F ha insistido en nacionalizar la aluminera, y lo ha situado como uno de sus compromisos si hace bueno el rótulo que la acompañaba hace unos días en la Plaza del Obradoiro: «Presidenta». «Ayer [por el viernes] el Gobierno central y la Xunta pedían seriedad. Quien tiene que tener seriedad son el PSOE y el PP con Lugo». La líder nacionalista tiene claro que el anuncio de la empresa de reactivar las cubas no supone recular, sino que es parte de un «guion» que a ella no engaña, pero que, ante la falta de reacción de las administraciones, va a conducir a la que siempre, cree, ha sido la «hoja de ruta» de la compañía: el «cierre».

43 años, 6 hombres

La entrada de los dos gobiernos, autonómico y central, en Alcoa es el tipo de decisión que Pontón cree que serviría para cambiar el rumbo. Para obtener esos «resultados diferentes» que considera que necesita Galicia, es necesario «apostar por algo distinto». Y nadie, vino a decir, lo encarna mejor que ella, después de 43 años con seis presidentes regionales, todos hombres y representantes de «fuerzas estatales», rememoró. Que no consiguieron, a su parecer, «situar el país en el lugar que merece».

Pontón se ve capaz de ser ese algo «diferente», la primera mujer, al frente de un partido nacionalista, que empuña las riendas en la Xunta. Ante sus terceras elecciones autonómicas, este sábado ha insistido en que percibe una corriente favorable que cree que los impulsará hasta San Caetano. Por más que dependa de lo que hagan el resto de partidos de la izquierda, dado que en ningún caso podría gobernar en solitario.

El partido ha convocado para el domingo al mediodía en Santiago (12.00), en el hall del polideportivo del Sar, a militantes, simpatizantes y responsables políticos, para encarar juntos el arranque inminente de la campaña, bajo el lema 'La Galicia que viene'. Pontón quiere creer que lo que viene es ella.