Muere un trabajador y otro resulta herido en un accidente laboral en las obras del AVE en Orense

El fallecido quedó atrapado en una plataforma elevadora; según fuentes que cita Europa Press, por el momento no se ha visto afectada la circulación de trenes

Dos trabajadores heridos por quemaduras tras un incendio en un almacén de Villanueva de Alcardete (Toledo)

Servicio de Emergencias de Galicia (Archivo).
Servicio de Emergencias de Galicia (Archivo). Muñiz

Un trabajador ha muerto y otro ha resultado herido tras sufrir un accidente con una plataforma elevadora en las obras de la variante exterior del AVE en San Cibrao das Viñas (Orense).

Los hechos han ocurrido este martes en torno a las 10. ... 00 horas, informa Europa Press, que cita al 112 Galicia. Ha sido un particular quien ha dado la voz de alarma y ha explicado que un operario había quedado atrapado por una pieza de la maquinaria cuando trabajaba en un elevador.

