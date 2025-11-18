Muere un trabajador y otro resulta herido en un accidente laboral en las obras del AVE en Orense

Un trabajador ha muerto y otro ha resultado herido tras sufrir un accidente con una plataforma elevadora en las obras de la variante exterior del AVE en San Cibrao das Viñas (Orense).

Los hechos han ocurrido este martes en torno a las 10. ... 00 horas, informa Europa Press, que cita al 112 Galicia. Ha sido un particular quien ha dado la voz de alarma y ha explicado que un operario había quedado atrapado por una pieza de la maquinaria cuando trabajaba en un elevador.

Hasta el lugar se han trasladado efectivos del 061 de Galicia, Guardia Civil, Bomberos del Polígono de San Cibrao das Viñas y del Grupo de Emergencias Supramunicipales (GES) de Pereiro de Aguiar. Noticia Relacionada Herido grave un trabajador de 53 años en Mascaraque (Toledo) tras caer desde una altura de nueve metros M.Vega El accidente se ha producido en una empresa de envases situada junto a la carretera de Mora-Toledo Una vez allí, los bomberos han liberado el cuerpo del fallecido. Además, los servicios sanitarios han confirmado que el otro operario había sufrido una lesión en una pierna. El suceso, según fuentes conocedoras del suceso consultadas por Europa Press, no afecta, por el momento, a la circulación de trenes.

