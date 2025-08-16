Las llamas continúan calcinando Galicia, que ya registra el peor incendio de su historia

Un día más, Galicia amanece cercada por las llamas con 12 incendios activos -diez de ellos en la provincia de Orense- y unas condiciones climatológicas adversas, con temperaturas extremas próximas a los 35 grados en todo el sur y este de la comunidad gallega, que anticipan una jornada desalentadora con el recuento de hectáreas quemadas totales por encima de las 42.000.

El epicentro, una gran mancha gris visible desde los satélites, permanece en el municipio orensano de Chandrexa de Queixa, donde la unión de tres focos diferenciados -tras la unión con el incendio de Vilariño de Conso durante la noche del viernes- han dado por resultado el incendio más devastador de la historia de Galicia con más de 16.000 hectáreas de superficie calcinada.

Destacan también por su crudeza el incendio de Maceda, con 3.000 hectáreas afectadas también fruto de la unión de dos focos separados; el del municipio de Oímbra en la parroquia de A Granxa (10.500 hectáreas); el de A Mezquita, en la parroquia de A Esculqueira, con más de 9.000 hectáreas calcinadas y el de la parroquia de Seadur del municipio de Larouco, que ya afecta a, al menos, 2.000 hectáreas de superficie.

Durante la noche, consiguió estabilizarse el incendio de Toques (La Coruña), que afecta a 300 hectáreas, el de Montederramo (Orense) con 120 hectáreas afectadas y el de Dozón (Pontevedra), que deja de momento 400 hectáreas pasto del fuego. También se consiguió extinguir el foco de la parroquia de Seixalbo, que calcinó 107,79 hectáreas a escasos 50 kilómetros de la ciudad de Orense.

También permanecen activos el foco de la parroquia de O Sexo, en el municipio de Agolada (400 hectáreas), los tres focos del municipio de Vilardevós en las parroquias de Vilar de Cervos (700 hectáreas), Moialde (500 hectáreas) y Fumaces e a Trepa (100 hectáreas); los dos del municipio de Carballeda de Avia en Vilar de Condes (200 hectáreas) y Carballeda (20 hectáreas); y el del municipio coruñés de Muxía con 50 hectáreas afectadas.