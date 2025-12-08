Con leva de párvulos colegiales conmemorose esotro día, en la ciudad que habito, el cuarto de siglo de la concesión del título de Patrimonio de la Humanidad a favor del cercado de piedra que circunda (y un día defendió) la médula de la antigua polis.

La jornada cayó fría y metida en agua, como corresponde a la estación, por lo que hete aquí a los pobrecillos infantes estibados en A Mosqueira, ensopados y castañeantes, mientras autoridades, jerarquías y representaciones, civiles, militares y eclesiásticas, se disputaban a codazos un hueco para salir en la foto que al día siguiente había de abrir el periódico.

No consta en las informaciones quién o quiénes fueron los encargados de dar los vivas de rigor, tan añorados por quienes solían corearlos uniformados con su camisita y su canesú.

Tales tonterías, lector paciente, no sirven más que para eso: pretexto para una pose, razón para un resfriado y argumento para una visita a la botica. ¡Pobres adultos cretinos! ¡Pobres criaturas remojadas!

Afortunadamente, ya pasó ese alboroque del vigésimoquinto aniversario, plomizo y coñazo. Si dura dos días más se quedan las apotecas sin reserva de mucolíticos, pues que a la intemperie en A Mosqueira se añadió alguna función en el auditorio de Magoi, al que por algo la gente chusca llama «o Auditorio da Pulmonía».

Menos mal que entre una y otra 'performance' algunos munícipes del BNG tuvieron la guasa de rebajar el suflé a su verdadera cota: recorrieron el adarve denunciando, candela en mano, el abandono del maltratado anillo.

Porque mucha foto, mucho escolar, muchos dibujitos, mucha farfulla, mucha tamborrada callejera y mucho disfraz de extra de Ben-Hur, pero el viejo y remendado anillo (con más parches del siglo XX que la N-VI) tienen fundidas y sin reponer cinco de cada seis luminarias de su adarve.

Un abandono éste, por cierto, muy en la línea de la historia del monumento, todavía hoy con más detractores de los que se piensa.