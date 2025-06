El líder del PSdeG fue víctima del sistema, pero sus verdugos no son quienes él señala por interés político

La pasada semana se conocía que el Juzgado de Instrucción nº1 de Lugo archivaba la ¿última? pieza que quedaba flotando de la 'Operación Pulpo', otra de las controvertidas macrocausas que Pilar de Lara construyó durante su etapa en la ciudad y que dejó no pocos ... damnificados por el camino. Entre ellos, José Ramón Gómez Besteiro, como tantas veces se ha señalado en estas páginas. No estuvo justificada ni la investigación, ni la demora de la misma, ni la testarudez con que la autoridad judicial se empeñó en buscar lo que no aparecía por ningún sitio.

«Lo que ha resultado de la instrucción son poco más que rumores, sospechas o conjeturas», sostiene el juez Eladio Prieto en el auto que archiva esta última pieza, considerando la «orfandad de indicios bastantes tras una instrucción agotadora y prolongadísima». Hace años que era visto que esta causa acabaría en el mismo cajón donde terminaron las investigaciones contra José López Orozco, José Manuel Rey Varela, Francisco Rodríguez, Julio Flores, Paula Prado o el mismo Besteiro. Lo que no quita el sufrimiento y el escarnio público que estas personas y otras tantas –así como sus familias– tuvieran que sufrir por verse injustificadamente en los papeles día tras día. Lleve eso en su conciencia Pilar de Lara hasta el resto de sus días como juez. Dicho todo lo cual, llama mucho la atención este recurso del PSdeG de querer culpar a estas alturas al PP de los males judiciales de Besteiro. ¡Como si los populares no hubieran sido igualmente víctimas de la juez! ¡Como si las mayorías absolutas del PP en Santiago y La Coruña no hubieran sufrido los efectos de las causas abiertas con todo el artificio posible desde el juzgado de Lugo! Este recurso a la victimización es tramposo, porque Besteiro sabe que la culpa de lo suyo no es de Rueda ni de Feijóo. Hasta la propia juez Pilar de Lara le replicó en redes sociales rebatiéndole la acusación, escudándose en que fue la Fiscalía quien elevó la denuncia del PP al juzgado, por muy origen anónimo que tuviera la carta que enumeraba los hechos supuestamente irregulares. Y es tramposo por el momento en que se produce, con Santos Cerdán convertido en la comidilla política de este país, cabeza visible de una red que –presuntamente– se repartía comisiones por obras públicas, con la aparente connivencia de Isabel Pardo de Vera, mujer que en algún momento iba para valor emergente del socialismo gallego –ahí tienen la Medalla de Oro de Vigo y su designación fallida para liderar el Plan Estratégico de La Coruña– y se ha convertido en un garbanzo negrísimo. Volvamos al auto. En él se detalla cómo algunas declaraciones se realizaron entre 2013 y 2016, y sin embargo se han tardado ¡nueve años! en archivar la causa. Hay que ir incluso un poco más allá y no señalar solo a la inoperancia de Pilar de Lara, y preguntarse qué estaba haciendo la Audiencia Provincial cuando todo esto pasaba, dado que tuvo en su mano resolver los recursos de las partes para haber liquidado todo este infierno muchísimo antes. Y creo que es notorio que ni Rueda ni Feijóo son magistrados en esta instancia. Así que tenemos a un Besteiro que, en efecto, fue víctima del sistema judicial, pero no por quien él señala como sus verdugos por interés político. En el fondo lo sabemos todos, pero hay que intentar hablar de otras cosas que no sean decir que el PSOE lo ha hecho estupendamente, mientras sus dos últimos secretarios de organización se comportaban como auténticos mafiosos. Presuntamente.

