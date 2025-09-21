Suscribete a
AP-9: la autopista que verán gratis nuestros hijos

El PSOE ya prometió la gratuidad de la vía en las autonómicas, y ni así evitó su debacle

José Luis Jiménez

José Luis Jiménez

Pues de esta, tampoco. Parecía que tocábamos la gratuidad de la AP-9 con la punta de los dedos, subidos a la escalera de esperanza que representaba el dictamen de la UE ante la eventual nulidad de la prórroga a Audasa concedida por el Gobierno ... de Aznar... y el sueño se esfumó de repente, en una respuesta del actual Ejecutivo estatal que no se sabe muy bien si ha sido un sí, un no o un ya veremos. Todo viene a ser una suerte de insatisfacción permanente, de frustración crónica ante lo que anhela una 'mayoría social' en Galicia –aprovechando que este término gusta tanto a Pedro Sánchez y Yolanda Díaz– pero que encalla una y otra vez en la renuencia de los gobiernos nacionales.

