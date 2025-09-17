El Gobierno alega contra el dictamen de Bruselas sobre la prórroga de la AP-9

El Gobierno mantiene su negativa a aceptar el requerimiento de Bruselas contra la prórroga de la AP-9. El Ejecutivo de Pedro Sánchez ha respondido en el último minuto al dictamen motivado de la Comisión Europea que instaba a España a regularizar la situación de ... la Autopista del Atlántico al considerar que la ampliación hasta 2048 de la concesión de Audasa incumplió los requisitos de contratación pública que establece la normativa europea.

Fuentes del Ministerio de Transportes han informado de que «esta misma mañana y una vez consumido el plazo de dos meses desde el último dictamen motivado, se ha remitido una respuesta amplia a la Comisión Europea en la que España aporta las aclaraciones precisas y la información justificativa a tener en cuenta a la hora de que se pueda realizar una valoración siempre en defensa de los intereses generales de España». [Noticia en ampliación]

