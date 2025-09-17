Suscribete a
ABC Premium

El Gobierno alega contra el dictamen de Bruselas sobre la prórroga de la AP-9

El Ejecutivo central ha agotado hasta el último minuto el plazo para responder al requerimiento de la Comisión Europea que busca anular la concesión de la Autopista del Atlántico

Imagen de archivo de la AP-9 a su paso por Santiago
Imagen de archivo de la AP-9 a su paso por Santiago M.Muñiz

Alejandro Gesto

Santiago

El Gobierno mantiene su negativa a aceptar el requerimiento de Bruselas contra la prórroga de la AP-9. El Ejecutivo de Pedro Sánchez ha respondido en el último minuto al dictamen motivado de la Comisión Europea que instaba a España a regularizar la situación de ... la Autopista del Atlántico al considerar que la ampliación hasta 2048 de la concesión de Audasa incumplió los requisitos de contratación pública que establece la normativa europea.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estáis suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comentarios
0
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app