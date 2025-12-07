Suscribete a
Interior no cede sobre los costes salariales de la Policía Adscrita

Exige a la Xunta, abierta a negociar, que se haga cargo del 50% de las retribuciones

El ministro Fernando Grande-Marlaska en un acto en noviembre
A. Gesto

El Ministerio del Interior no cede en su pretensión de que la Xunta se haga cargo del 50% de los costes salariales de los agentes que forman parte de la Policía Adscrita gallega. «Los acuerdos deben contemplar, como así lo dispone la ley, el ... compromiso para hacerse cargo de la financiación del 50% de las retribuciones de las unidades adscritas», han trasladado a Europa Press fuentes del departamento dirigido por el ministro Fernando Grande-Marlaska que se dicen abiertas a negociar: «La disposición del Ministerio del Interior es total, tanto con Galicia como con el resto de comunidades autónomas que disponen de unidades adscritas».

