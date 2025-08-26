La alerta desescala en Orense mientras suben a cuatro los incendios activos, con uno más en Lugo

Galicia sigue haciendo frente a los incendios que abrasan sus bosques. Este lunes se logró estabilizar en Orense el segundo fuego más grande de la historia de Galicia y, de hecho, el martes la Xunta ha desactivado la Situación 2 de alerta en la provincia orensana. Pero permanecen activos cuatro incendios en la comunidad gallega, después de que el martes se originase otro foco A Fonsagrada (Lugo). También sigue activo, desde el lunes, otro en A Proba do Brollón (Lugo) -que se mantiene en Situación 2-, que calcina ya 800 hectáreas. Los otros dos incendios activos se encuentran en la provincia de Orense.

La Situación 2 fue declarada en Pobra do Brollón en la tarde del lunes. Esta continúa activa como medida preventiva debido a la proximidad de las llamas a los núcleos urbanos de Golmar, en el mismo municipio; Conceado, y San Pedro, en Quiroga. Esta localidad lucense que resultó afectada por le mayor incendio de la historia de Galicia, el incendio de Larouco, ya estabilizado. Asimismo, la carretera LU-933 sigue cortada entre los kilómetros 18,5 y 24,2, según informa 112 Galicia.

Por otro lado, de los otros dos focos activos en Orense, uno asuela el municipio de Avión, más concretamente a la parroquia de Nieva, y se estima que lleva quemadas unas 150 hectáreas. El otro es el de Carballeda de Valdeorras, que ya ha calcinado unas 4700 hectáreas. La zona más afectada por este incendio es la parroquia de Casaio, y también preocupan las montañas de Trevinca. El incendio se inició el pasado 14 de agosto en Zamora.

Incendios Extinguidos

Por otra parte, durante la noche del lunes al martes se declararon extinguidos cuatro incendios, tres de ellos en Orense. Estos han sido los incendios de Vilardevós, parroquia de Moialde (1.102 hectáreas); Riós, parroquia de Fumaces y A Trepa (130,63 hectáreas); y el de Riós, parroquia de Trasestrada (33,52 hectáreas). El otro fuego apagado fue el de Vilaboa, parroquia de Santa Cristina de Cobres, Pontevedra. Iniciado el pasado jueves, quemó unas 72 hectáreas y obligó a decretar la alerta por proximidad a viviendas del núcleo de Vilar.

Fuegos estabilizados y controlados

Al mismo tiempo, se consideran estabilizados los incendios de: Chandrexa de Queixa y Vilariño de Conso (19.000 hectáreas), segundo más grande la historia de Galicia; y Larouco, parroquia de Seadur (30.000 hectáreas), el mayor de la serie histórica; Oímbra y Xinzo de Limia, parroquias de A Granxa y Gudín (17.000 hectáreas); A Mezquita, parroquia de A Esculqueira (10.000 hectáreas); Carballeda de Avia y Beade (4.000 hectáreas), y Vilardevós, parroquia de Vilar de Cervos (900 hectáreas).

Finalmente, están controlados otros tres incendios: Maceda, en las parroquias de Santiso y Castro de Escuadro (3.500 hectáreas); Montederramo, parroquia de Paredes (120 hectáreas), y Carballedo, parroquia de A Cova (100 hectáreas).