GALI, el equipo de refuerzo de la Xunta para emergencias complejas

Drones, cámaras, bombas de achique o generadores eléctricos: GALI, el grupo que se activa cuando la dificultad de la situación requiere medios avanzados

Efectivos del GALI intervienen en las tareas de extinción de un incendio industrial, en una imagen de archivo
Efectivos del GALI intervienen en las tareas de extinción de un incendio industrial, en una imagen de archivo Xunta
Jesús Hierro

Santiago

Son solo diez técnicos, pero más que suficientes. Porque la esencia, la fortaleza y la razón de ser del Grupo de Apoio Loxístico á Intervención (GALI) de la Xunta reside en su capacidad tecnológica. Son el comodín al que recurren otras administraciones cuando las ... emergencias se complican. «Somos capaces de dar una respuesta muy especializada, cuando nos llaman nos movilizamos rápidamente», explica en conversación con ABC José Antonio Argibay, coordinador de esta unidad.

