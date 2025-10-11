GALI, el equipo de refuerzo de la Xunta para emergencias complejas

Son solo diez técnicos, pero más que suficientes. Porque la esencia, la fortaleza y la razón de ser del Grupo de Apoio Loxístico á Intervención (GALI) de la Xunta reside en su capacidad tecnológica. Son el comodín al que recurren otras administraciones cuando las ... emergencias se complican. «Somos capaces de dar una respuesta muy especializada, cuando nos llaman nos movilizamos rápidamente», explica en conversación con ABC José Antonio Argibay, coordinador de esta unidad.

Y es que el GALI no es, conviene dejarlo claro desde el principio, la primera bala frente a una emergencia. «No somos un recurso de primera intervención, esa no es su filosofía. Nuestra misión es complementar y aumentar las capacidades de los equipos de respuesta» de otras administraciones públicas. Por ejemplo, pueden asistir a bomberos municipales o comarcales ante incendios o inundaciones, o colaborar con la Guardia Civil y la Policía Nacional en la búsqueda de personas desaparecidas.

Cuando se integran en un operativo, siempre bajo demanda, se ponen al servicio de quienes los han requerido. «No nos quedamos con sus competencias, no somos intrusos. Lo que hacemos es aumentar la capacidad de respuesta de todas aquellas unidades que ya están interviniendo», recalca Argibay, que añade: «Las relaciones son tan fluidas que es como si todos fuéramos del mismo cuerpo».

Donde los concellos no llegan

Ya lo indica su nombre completo: Grupo de Apoio Loxístico á Intervención. Su labor es aportar tecnología a otras unidades de emergencia o cuerpos policiales que no disponen de esos medios. Equipos sofisticados que, por ejemplo, un ayuntamiento -especialmente los más pequeños- no podría costear. Argibay ofrece un ejemplo muy ilustrativo: el GALI cuenta con una bomba capaz de achicar hasta 50.000 litros por minuto. «¿Qué coste económico tendría para un ayuntamiento?», se pregunta retóricamente Argibay.

Pero si esos medios los aporta la Xunta, como sucede con el GALI, el coste medio por intervención se reduce y se vuelve más asumible. Así, pueden ofrecer auxilio en cualquiera de los 313 ayuntamientos gallegos. Y de forma «absolutamente gratuita» para las arcas municipales, apostilla Argibay.

Creado en 2009, el GALI forma parte orgánicamente de la Axencia Galega de Emerxencias (Axega) y tiene su base en A Estrada. Desde esta localidad pontevedresa se movilizan hacia cualquier punto de Galicia donde se les requiera. Son capaces de atender varias emergencias al mismo tiempo, ya que su despliegue es más tecnológico que humano. Basta con que se desplacen una o dos personas. Siempre hay un equipo de guardia las 24 horas del día. Todos los técnicos tienen formación multidisciplinar especializada en el ámbito de las emergencias.

Efectivos del GALI durante su intervención tras la DANA que azotó Valencia en 2024 Xunta

Las situaciones para las que son requeridos son muy diversas, pero el calendario les permite anticiparse a ciertos patrones estacionales. «Sabemos que en los inviernos tenemos que prestar especial atención a los temporales de viento y lluvia, que conllevan inundaciones. Y en el verano, los incendios», detalla Argibay. Podrían llamarse emergencias de temporada. Pero también atienden otras que se repiten a lo largo de todo el año, como los incendios industriales o las búsquedas de personas desaparecidas.

La última intervención del GALI antes de redactarse estas líneas fue precisamente una búsqueda. Era la número 154 en los 16 años de historia de la unidad. La Guardia Civil solicitó su colaboración para localizar a un vecino octogenario de Ortigueira (La Coruña). Desgraciadamente, su cuerpo fue hallado sin vida cerca de una cantera. Hasta allí se desplazaron Argibay y un compañero. Ellos, pero sobre todo su tecnología. «Nuestros drones, que aúnan vídeo y termografía, operan en situaciones de poca visibilidad o de lluvia, en los que los medios tripulados no pueden actuar», subraya Argibay a este diario. No son una herramienta infalible, reconoce, ya que tienen dificultades para operar en zonas con mucha vegetación o arbolado. Pero, en todo caso, «se adaptan muy bien a este tipo de operaciones».

182 actuaciones en un año

El GALI es, como ya se ha dicho, es el comodín de la llamada para emergencias, pero también se le requiere para labores de prevención. De las 182 intervenciones realizadas en Galicia en 2024 -último balance anual completo-, 50 estuvieron relacionadas con lo que técnicamente se denominan 'eventos de riesgo previsible'. Es decir, grandes concentraciones de personas. Argibay menciona como ejemplos el festival Resurrection Fest de Viveiro (Lugo) o la Festa do Albariño de Cambados (Pontevedra). Para estas situaciones cuentan con diez cámaras y un dron con una cámara de vídeo capaz de grabar desde unos 60 metros de altura. «Si ocurre algo, o si hay accidentes, como hubo en la Festa do Albariño, todo es registrado por la red de cámaras y sirve como prueba para un posible juicio», detalla Argibay.

En 2024, el GALI también se desplazó a Valencia para colaborar en las emergencias provocadas por la DANA. Y este año, como no podía ser de otro modo, se activó ante la gran ola de incendios forestales que azotó Galicia: suministraron más de 1.500 metros cúbicos de agua a los hidroaviones para las tareas de extinción. Durante el gran apagón del 28 de abril también jugaron un papel clave: repartieron generadores eléctricos en instalaciones críticas, como geriátricos -los hospitales ya contaban con los suyos-.

En definitiva, el GALI representa un modelo de asistencia tecnológica especializada del que, según la Xunta, ya están tomando nota otras comunidades autónomas para implantar modelos