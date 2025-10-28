Suscribete a
ABC Premium

'Francisco Asorey, una recuperación necesaria': el legado del escultor a través de 100 piezas

El Museo Centro Gaiás de la Cidade da Cultura, en Santiago, acogerá la exposición hasta abril

Alfonso Rueda y Goretti Sanmartín en la inauguración
Alfonso Rueda y Goretti Sanmartín en la inauguración DAVID CABEZÓN (XUNTA)

ABC

Santiago

Son alrededor de cien piezas, entre medio centenar de esculturas, una decena de escayolas, dibujos, cerámicas, material audiovisual, documentos de época y herramientas de trabajo las que componen la exposición 'Francisco Asorey, una recuperación necesaria'. Una muestra inaugurada este martes en el Museo Centro Gaiás ... de la Cidade da Cultura, en Santiago, que busca profundizar desde un punto de vista contemporáneo en la obra del escultor más célebre de Galicia y uno de los renovadores del panorama nacional del siglo XX.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app