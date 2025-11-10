La Confederación Hidrográfica del Miño-Sil defiende que actuó con «rapidez» para frenar el arrastre de las cenizas

El presidente de la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil, Jose Antonio Quiroga, y el subdelegado del Gobierno en Orense, Eladio Santos, comparecieron este lunes para dar cuenta de las actuaciones del organismo en las tareas de prevención y mitigación del arrastre de las cenizas a ... los cauces fluviales. En este sentido, destacaron que los trabajos se llevaron a cabo «con rapidez, sin esperas, con una elevada inversión y sin eludir responsabilidades», en palabras de Quiroga.

Unas declaraciones en las que Santos también replicó a la Xunta, que la semana pasada demandó una mayor coordinación con este organismo, dependiente del Ministerio de Transición Ecológica, solicitando también una reunión para que explicase cuales habían sido sus actuaciones ante la falta de comunicación entre administraciones. «El Gobierno gallego es el responsable de la gestión forestal antes, durante y después de los incendios, por lo que le pedimos que deje de echar culpas a quién está trabajando y se ponga a trabajar también», afirmó Santos.

Un nuevo cruce de acusaciones a propósito de las competencias, de la Xunta en los montes y de la Confederación Hidrográfica en los cauces y cuencas fluviales, que se produce después de que varios ríos y embalses de Orense y otras regiones afectadas por la oleada de incendios de agosto se tornasen negras por el lodo y demás nutrientes arrastrados por las lluvias desde las colinas calcinadas.

A pesar de ello, el presidente de la Confederación subrayó en que «no es momento para la confrontación política». «El ciudadano nos demanda hechos y soluciones y sólo coordinados podremos atenuar la problemática de contaminación por arrastres de cenizas hacia los cauces fluviales», añadió Quiroga.

La labor de la confederación tras los incendios

Según especifica la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil (CHMS), los trabajos de análisis de afecciones comenzaron nada más extinguirse los incendios a finales de agosto, para ya en la primera semana de septiembre derivar «10 brigadas del Programa de Conservación de Cauces para llevar a cabo los trabajos más urgentes e importantes detectados» en Orense y en León. Ese mismo mes, el día 24, el Miteco aprobó una inversión de tres millones de euros para la reparación de daños y la proyección del dominio público hidráulico.

En la actualidad, trabajan sobre el terreno 19 brigadas manuales con apoyo puntual de medios mecanizados -seis de ellas en el área de afectada por los incendios en la comarca de Valdeorras-, priorizando aquellas zonas en las que el fuego redujo drásticamente la cubierta vegetal, una barrera natural contra este tipo de arrastres, que acarrean graves consecuencias medioambientales. Al hilo, desde la CHMS levantaron albarradas, fajinas de troncos y ramas, se retiraron tapones y obstrucciones, madera quemada de los cauces y se llevaron a cabo labores de reforestación y plantación en el bosque de ribera para frenar el transporte de sedimentos.

Sin embargo, ello no impidió que la ceniza, el lodo y demás nutrientes llegasen a algunos ríos y embalses, provocando cortes puntuales en el suministro de agua de varios ayuntamientos de la comarca de Valdeorras. Un hecho que el organismo lamenta y que achaca también a las «condiciones meteorológicas adversas».

La Xunta solicita una reunión

También este lunes, la conselleira de Medio Ambiente e Cambio Climático, Ángeles Vázquez, ha remitido una carta al presidente de la Confederación en la que le solicita una reunión «a la mayor brevedad» para evitar afecciones al suministro de agua potable en los ayuntamientos de los incendios. Una problemática que los alcaldes afectados le transmitieron durante la reunión mantenida el pasado jueves.

«La reunión también es necesaria porque, además, no disponemos de información sobre las actuaciones que se están llevando a cabo desde la Confederación Miño-Sil», señala Vázquez en la misiva a la que ha tenido acceso Europa Press. Un escrito en el que también defiende la actuación del Ejecutivo gallego, que actuó de «forma rápida y diligente», citando medidas como las ayudas para gastos derivados de los incendios y la movilización de 400 voluntarios para llevar a cabo las tareas de restauración.

«De hecho, el pasado 29 de agosto ya me dirigí a usted mediante otra carta, en la que lo emplazaba a fijar una fecha para celebrar una reunión. Es decir, mostramos desde un primero momento nuestra voluntad de cooperar, teniendo claro, también, que los responsables de proteger los ríos de la provincia de Ourense son la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil y la del Duero y, en el caso concreto de Valdeorras, la que usted preside», añade a la conselleira de Medio Ambiente.