La Confederación Hidrográfica del Miño-Sil defiende que actuó con «rapidez» para frenar el arrastre de las cenizas

El subdelegado del Gobierno en Orense, Eladio Santos, pide a la Xunta que «deje de echar culpas» y que se pongan a trabar en las zonas que son de su competencia

La Xunta envía una carta para reunirse lo antes posible para evitar afecciones en el suministro de agua potable en Valdeorras

Suelos afectados por las cenizas de los incendios en Vilamartín de Valdeorras (Orense)
Suelos afectados por las cenizas de los incendios en Vilamartín de Valdeorras (Orense)
Luis García López

Santiago

El presidente de la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil, Jose Antonio Quiroga, y el subdelegado del Gobierno en Orense, Eladio Santos, comparecieron este lunes para dar cuenta de las actuaciones del organismo en las tareas de prevención y mitigación del arrastre de las cenizas a ... los cauces fluviales. En este sentido, destacaron que los trabajos se llevaron a cabo «con rapidez, sin esperas, con una elevada inversión y sin eludir responsabilidades», en palabras de Quiroga.

