La Xunta pide reunirse con la Confederación Miño-Sil para abordar el arrastre de cenizas

Los conselleiros de Presidencia, Medio Ambiente y Medio Rural de la Xunta mantuvieron este jueves una reunión con varios alcaldes de la comarca de Valdeorras para dar cuenta de las ayudas del Ejecutivo gallego tras la oleada de incendios que castigó con especial dureza esta ... región de la provincia de Orense. Un encuentro en el que la Xunta trasladó su disposición para continuar con los trabajos de prevención y mitigación de los arrastres de ceniza y lodos de las colinas calcinadas el pasado mes de agosto, instando también al otro organismo competente: la Confederación Hidrográfica Miño-Sil, a reunirse para abordar los trabajos realizados en este ámbito.

«Lo que nosotros queremos de esa reunión que pedimos es que nos expliquen qué actuaciones está llevando a cabo por parte de la Confederación», especificó el conselleiro de Presidencia, Xustiza e Deportes, Diego Calvo.

Una petición que llega, según explicó Calvo, después de que desde el organismo dependiente del Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico (Miteco) enviase una carta a la conselleira de Medio Rural el pasado 28 de agosto, a la que María Jóse Gómez respondió al día siguiente mostrándose dispuesta a colaborar en lo que fuese necesario.

«No tuvimos ningún tipo de noticia desde ese día», afirmó el conselleiro de Presidencia, que puso en valor el trabajo del departamento de Medio Rural a la hora de evitar o mitigar el efecto de las cenizas y lodos, que provocan cortes ocasiones de agua en varios de los concellos de la comarca de Valdeorras, así como su agilidad a la hora de conceder las ayudas destinadas a paliar los efectos de los incendios.

De estas actuaciones, la Xunta destacó en un comunicado la labor realizada por Augas de Galicia en la puesta en marcha de barreras anticontaminación -con cordones vegetales y de madera- para evitar que la ceniza llegue a las cuencas, pese a que correspondía a la Confederación, destaca el Ejecutivo autonómico.

Asimismo, desde la consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático destacaron su plan de voluntariado para que se puedan desplazar a las zonas de mayor necesidad para actuar si los concellos lo consideran necesario. De momento, el programa ya ha movilizado a más de 400 voluntarios que se encargan de establecer fajas protectoras en las zonas afectadas por los incendios en una veintena de concellos según aseguró la Xunta.

«Nos comprometimos a priorizar para el año que viene en nuestras líneas de ayuda actuaciones necesarias para que se solucionen problemas que, en ocasiones, son problemas estructurales de los concellos, y, además, nos ofrecimos a intentar convocar una reunión con el presidente de la Confederación Hidrográfica Miño-Sil para coordinar las actuaciones», concluyó Calvo.

Críticas del Gobierno

En respuesta, el delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, afirmó este jueves que la Xunta debería «dejar de culpar a los demás» del trabajo que «no hace» para evitar el arrastre a los ríos en las zonas afectadas por los incendios del verano.

En declaraciones recogidas por Europa Press, Blanco defendió que el Gobierno de España «actúa con responsabilidad y dentro de sus competencias» y ha dicho que la Confederación Hidrográfica Miño-Sil interviene sobre los cauces, no sobre los montes, cuya limpieza y prevención son competencia exclusiva de la Xunta».

Por otro lado, el delegado del Gobierno informó de que 12 brigadas de la Tragsa trabajan en Ourense para evitar arrastres y minimizar el impacto ambiental tras los incendios. «Estamos actuando donde debemos y como debemos, con rigor técnico y eficacia, con una inversión de 3 millones de euros», destacó Blanco.