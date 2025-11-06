Suscribete a
ABC Premium
Última hora
Zelenski visitará España este noviembre y se reunirá con Sánchez

La Xunta pide reunirse con la Confederación Miño-Sil para abordar el arrastre de cenizas

Solicita un encuentro para «coordinar las actuaciones» y que informe de su labor en esta materia realizada hasta la fecha

Reunión entre representantes de la Xunta y ayuntamientos de la comarca de Valdeorras
Reunión entre representantes de la Xunta y ayuntamientos de la comarca de Valdeorras CEDIDA

L. G. L.

Santiago

Los conselleiros de Presidencia, Medio Ambiente y Medio Rural de la Xunta mantuvieron este jueves una reunión con varios alcaldes de la comarca de Valdeorras para dar cuenta de las ayudas del Ejecutivo gallego tras la oleada de incendios que castigó con especial dureza esta ... región de la provincia de Orense. Un encuentro en el que la Xunta trasladó su disposición para continuar con los trabajos de prevención y mitigación de los arrastres de ceniza y lodos de las colinas calcinadas el pasado mes de agosto, instando también al otro organismo competente: la Confederación Hidrográfica Miño-Sil, a reunirse para abordar los trabajos realizados en este ámbito.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app