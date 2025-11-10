Suscribete a
El chapapote del monte

Las cenizas de los incendios del verano envenenan ahora los ríos

Las lluvias torrenciales arrastran los restos de casi 400.000 hectáreas quemadas este verano y dejan sin agua potable a pueblos de Galicia, Castilla y León y Extremadura

Los expertos alertan de un «cóctel químico» que amenaza la salud de la fauna y población local

El temporal causa estragos en Extremadura: calles anegadas, clases suspendidas y parques cerrados

Olas de calor, abandono del monte y el ser humano: el «cóctel explosivo» de los incendios en España

El río Meruelo a su paso por Molinaseca en el Bierzo, León abc

Javier Palomo , Luis García López y Diego L. González

Madrid

Por los ríos de Galicia, Castilla y León y Extremadura el agua baja espesa y oscura, con un brillo aceitoso que recuerda al alquitrán. En los cauces que hace unos meses corrían limpios, ahora se desliza una corriente turbia, densa, que tiñe de negro ... los meandros y deja un olor agrio a barro y carbón. En algunas rías, la superficie parece cubierta por una película de chapapote. No es petróleo: son las cenizas de los montes calcinados, de las casi 400.000 hectáreas que indica el sistema europeo EFFIS que se han quemado a lo largo de 2025 —sobre todo este verano—, arrastradas por las lluvias torrenciales que han barrido las laderas peladas por las llamas.

