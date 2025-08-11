Suscribete a
ABC Premium
Última hora
Leire Díez reveló al fiscal Stampa que Santos Cerdán era quien quería hablar con él

Un brigadista sufre quemaduras durante la extinción del incendio de Maceda (Orense)

Se trata de un bombero forestal del distrito 15 sufrió quemaduras en una pierna y un glúteo «por radiación, no por contacto directo con la llama»

Vistas de las columnas de humo procedentes del fuego de Maceda
Vistas de las columnas de humo procedentes del fuego de Maceda ABC

ABC

Galicia

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Un brigadista resultó herido por quemaduras durante la extinción del incendio de Maceda en la tarde del pasado domingo. Según informa la Consellería do Medio Rural a Europa Press, un bombero forestal del distrito 15 sufrió quemaduras en una pierna y un glúteo «por radiación, no por contacto directo con la llama». El trabajador necesitó ser evacuado a un centro médico. Este lunes se encuentra en su casa y evoluciona bien.

Incendios activos en España

11 de agosto 2025

Incendios más graves

Zona ampliada

Molezuelas de la Carballeda /

Cubo de Benavente / Congosta

Zamora

Castro

Escuadro /

Chandrexa

de Queixa

Orense

Yeres / Orellán /

Carucedo

León

Fuente: Firms / NASA / QGIS

ABC

Incendios activos en España / 11 de agosto 2025

Castro Escuadro / Chandrexa de Queixa

Orense

Palleirós / Cernado / Mormentelos

Orense

Molezuelas de la Carballeda /

Cubo de Benavente / Congosta

Zamora

Yeres / Carucedo / Orellán

León

Fuente: Firms / NASA

Este fuego está estabilizado desde las 23,37 horas del domingo, en la parroquia de Castro de Escuadro, que llevó a que vecinos se marchasen de sus casas por la proximidad al núcleo de A Teixeira --Situación 2 ya desactivada--. Calcina 400 hectáreas, según las últimas estimaciones. La Xunta apunta a la «clara intencionalidad» por iniciarse en «entre cinco y seis puntos casi simultáneos». En conversación con Europa Press el pasado domingo, la alcaldesa, Uxía Oviedo, incidía en que, «por las horas y por como se inició, todo apunta a eso», que apelaba a la investigación y que el asunto «se esclarezca».

MÁS INFORMACIÓN

La regidora apuntaba que las pérdidas son de un «valor incalculable», tanto por el aprecio emocional hacia la sierra de Maceda, en la que avanza el fuego quemando un monte repleto de árboles --robles y sauces, entre ellos--, como por su necesidad para agricultores y ganaderos que viven de ella.

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comentarios
0
Comparte esta noticia por correo electrónico

*Campos obligatorios

Algunos campos contienen errores

Política de privacidad

Tu mensaje se ha enviado con éxito

Reporta un error en esta noticia

*Campos obligatorios

Algunos campos contienen errores

Política de privacidad

Tu mensaje se ha enviado con éxito

Muchas gracias por tu participación

Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app