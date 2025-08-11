Un brigadista sufre quemaduras durante la extinción del incendio de Maceda (Orense)
Se trata de un bombero forestal del distrito 15 sufrió quemaduras en una pierna y un glúteo «por radiación, no por contacto directo con la llama»
Un brigadista resultó herido por quemaduras durante la extinción del incendio de Maceda en la tarde del pasado domingo. Según informa la Consellería do Medio Rural a Europa Press, un bombero forestal del distrito 15 sufrió quemaduras en una pierna y un glúteo «por radiación, no por contacto directo con la llama». El trabajador necesitó ser evacuado a un centro médico. Este lunes se encuentra en su casa y evoluciona bien.
Incendios activos en España
11 de agosto 2025
Incendios más graves
Zona ampliada
Molezuelas de la Carballeda /
Cubo de Benavente / Congosta
Zamora
Castro
Escuadro /
Chandrexa
de Queixa
Orense
Yeres / Orellán /
Carucedo
León
Fuente: Firms / NASA / QGIS
ABC
Incendios activos en España / 11 de agosto 2025
Castro Escuadro / Chandrexa de Queixa
Orense
Palleirós / Cernado / Mormentelos
Orense
Molezuelas de la Carballeda /
Cubo de Benavente / Congosta
Zamora
Yeres / Carucedo / Orellán
León
Fuente: Firms / NASA
Este fuego está estabilizado desde las 23,37 horas del domingo, en la parroquia de Castro de Escuadro, que llevó a que vecinos se marchasen de sus casas por la proximidad al núcleo de A Teixeira --Situación 2 ya desactivada--. Calcina 400 hectáreas, según las últimas estimaciones. La Xunta apunta a la «clara intencionalidad» por iniciarse en «entre cinco y seis puntos casi simultáneos». En conversación con Europa Press el pasado domingo, la alcaldesa, Uxía Oviedo, incidía en que, «por las horas y por como se inició, todo apunta a eso», que apelaba a la investigación y que el asunto «se esclarezca».
MÁS INFORMACIÓN
La regidora apuntaba que las pérdidas son de un «valor incalculable», tanto por el aprecio emocional hacia la sierra de Maceda, en la que avanza el fuego quemando un monte repleto de árboles --robles y sauces, entre ellos--, como por su necesidad para agricultores y ganaderos que viven de ella.
