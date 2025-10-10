El Bono Peixe cierra su primera edición con un impacto de 11 millones de euros

La iniciativa para fomentar y el consumo de productos pesqueros frescos bautizada como Bono Peixe cerró este jueves su primera edición tras su puesta en marcha desde el verano. Según los datos aportados por la Consellería do Mar, el programa generó un impacto ... económico de 11 millones de euros y benefició a más de 146.000 consumidores, que pudieron obtener estos productos de 750 establecimientos adheridos a la iniciativa de la Xunta.

La conselleira do Mar, Marta Villaverde, destacó el «interés generado» por esta medida «pionera», que ha permitido dar una mayor visibilidad a la necesidad de «garantizar la presencia de estos alimentos en la cesta de la compra». Unos productos que cuentan con un alto valor nutricional y ofrece múltiples beneficios para la salud, resaltó la titular de la consellería.

A renglón seguido, Villaverde puso el foco en el factor del precio a la hora de explicar la caída en el consumo generalizada del pescado, por lo que reclamó una medida que repiten a diario desde el sector: la rebaja del IVA al pescado, marisco y conservas. Una medida que, continuó la conselleira, ya se aplica en países como Portugal y cuentan con el aval de organismos internacionales como herramienta de impacto positivo para el conjunto de la cadena mar-industria. En este sentido, tachó de «incomprensible» que el Gobierno central -que tiene las competencias en este impuesto- mantenga su negativa a incluir este alimento como básico. Una actitud que confrontó con la de la Xunta a la hora de tomar medidas que permitan el abaratamiento y fomenten el consumo de este producto.

Diferencia entre territorios

A lo largo de sus diez semanas de existencia, el programa Bono Peixe tuvo distintos grados de éxito dependiendo de la provincia. La Coruña lideró el número de descargas de la app donde se encuentra el código QR para recibir los descuentos, con casi 90.000 descargas. Le sigue la provincia de Pontevedra con aproximadamente 90.000 descargas y, en tercer lugar, Lugo con 22.000 descargas. Por su parte, 21.000 usuarios fueron beneficiarios del bono en Orense.

Respecto a los establecimientos adscritos, 304 correspondieron a la provincia de Pontevedra, 290 a La Coruña, y 78 tanto en el caso de Lugo como el de Orense.