El Bono Peixe cierra su primera edición con un impacto de 11 millones de euros

Más de 146.000 consumidores se beneficiaron de la iniciativa a través de los 750 establecimientos adscritos durante su primer año en marcha

Establecimiento adscrito al programa Bono Peixe en la provincia de Lugo
Establecimiento adscrito al programa Bono Peixe en la provincia de Lugo CEDIDA

ABC

Santiago

La iniciativa para fomentar y el consumo de productos pesqueros frescos bautizada como Bono Peixe cerró este jueves su primera edición tras su puesta en marcha desde el verano. Según los datos aportados por la Consellería do Mar, el programa generó un impacto ... económico de 11 millones de euros y benefició a más de 146.000 consumidores, que pudieron obtener estos productos de 750 establecimientos adheridos a la iniciativa de la Xunta.

