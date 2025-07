Galicia espera movilizar «por lo menos» 10 millones de euros con el Bono Peixe, de hasta 50 euros por persona

El pasado abril, en el Debate del Estado de la Autonomía, el presidente, Alfonso Rueda, anunció la intención de su Ejecutivo de lanzar el denominado 'Bono Peixe', una medida que «llamó mucho la atención», reconoció, y que estará disponible a lo largo de las próximas ... semanas. Cada persona podrá disfrutar, de este modo, de un descuento del 25% en las pescaderías adheridas, a razón de 5 euros por semana y hasta un máximo de 50, para los que la Xunta dedicará 2,5 millones de euros con los que aspira a movilizar otros 10. Esta semana se publicará la orden en el Diario Oficial de Galicia (DOG) para que los establecimientos que lo deseen se adhieran a la campaña, y será a partir del lunes 28 cuando los bonos comenzarán a estar disponibles.

Un anuncio con el que se ha estrenado en las ruedas de prensa posteriores al Consello la nueva conselleira do Mar, Marta Villaverde, que destacó la «buena acogida» que tuvo la medida no solo por parte del sector de la cadena mar-industria, sino también por las asociaciones de consumidores. «Estamos en un contexto muy complejo, sometido a tensiones inflacionistas y de progresivo descenso del consumo de productos de pesca», destacó, algo que gana especial relevancia en Galicia, donde esta actividad económica representa el 5% del Producto Interior Bruto y emplea alrededor de 50.000 personas. «Una relevancia que también trasciende de lo económico», continuó, ensalzando su papel dinamizador en las comunidades costeras y su importancia para garantizar la soberanía alimentaria no solo de Galicia, sino de España y de toda Europa, en donde el 70% de los productos de la pesca que se consumen proceden de terceros países.

Asimismo, la titular de la cartera gallega del Mar también destacó la proteína de «altísima calidad» presente en los productos de la pesca, muy beneficiosa para la salud de los consumidores y también para el medio ambiente, ya que, especialmente cuando provienen de pesca local o de cercanía, tiene una huella de carbono baja.

Adhesión voluntaria

Estos son los principales motivos por los que la Xunta ha tomado cartas en el asunto para contrarrestar el descenso en el consumo de pescado entre la población que, aseveró, no es solo un reto para las administraciones, sino para todo el sector. De este modo, y tras haber sido aprobada en el Consello de este lunes, el jueves de esta semana se publicará en el Diario Oficial de Galicia la orden que establece las bases para que los establecimientos detallistas se adhieran a esta medida «pionera», que podrán solicitar a partir del próximo día 11 de julio.

En Galicia hay, en total, indicó Villaverde, 1.600 establecimientos de distribución detallista de pescado y mariscos, todos ellos participantes potenciales en el programa.

En todo caso, continuó, los negocios que quieran participar tendrán que acreditar una serie de requisitos. Por un lado, tendrán que desarrollar su actividad comercial dentro de la Comunidad, contando, al menos, con un establecimiento en el territorio gallego. Además, tendrán que cumplir las condiciones legalmente requeridas para realizar la actividad, y estar dados de alta en el Registro gallego sanitario de empresas y establecimiento alimentarios.

Este será el primer paso, y dos semanas después, el 28 de julio, será cuando los bonos comiencen a estar disponibles para su descarga, Para ello, la Administración habilitará dos vías electrónicas: la primera será una página web específica, con el dominio bonopeixe.gal; y la otra, una aplicación para móviles diseñada específicamente para esta campaña, disponible tanto para Android como iOS.

Estos bonos, tal y como se había avanzado estos meses, tendrán un valor de 50 euros por persona, y estarán disponibles para todos los mayores de edad que residan actualmente en Galicia. Cada semana, se liberarán 250.000 euros, por un máximo de 10 semanas, dando un presupuesto total de 2,5 millones de euros con los que la Xunta aspira a movilizar, «por lo menos», 10 millones. «Cada vez que un consumidor acuda a una pescadería, se le hará un descuento del 25% en su compra de pescado hasta un máximo de 5 euros por semana, sin existencia de un importe mínimo», explicó la titular del ramo. Estos cinco euros, en caso de no haberse consumido, serán acumulables a lo largo de las próximas semanas, siempre que el descuento final no supere los 25 euros.

Se trata de la primera vez que se lanza una medida de este tipo para incentivar el consumo de los productos del mar y mejorar su comercialización, que la Xunta cofinanciará con el Fondo Marítimo Europeo de la Pesca y la Acuicultura, y que «vuelve a demostrar con hechos» el compromiso del Gobierno autonómico con el conjunto de la cadena mar-industria, destacó Villaverde, comparándola con la del Gobierno central. Un Ejecutivo que «contradice las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud», condenó, proponiendo una norma que limitará su consumo en los comedores escolares y «sobre todo» negándose a «rebajar el IVA del pescado, el marisco y la conserva», como demanda no solo la Xunta, sino «el propio sector». Esto, continuó, «estimularía la demanda interna» e «incentivaría la creación de empleo» en el sector, mejorando, a la vez, «la dieta y la salud de los consumidores», tal y como avalan los expertos. En todo caso, mientras no se atiende a esta solicitud recurrente del Gobierno autonómico, la Xunta «sigue trabajando» con esta propuesta, que busca concienciar a la población, dinamizar la economía, contribuir a la soberanía alimentaria de la Comunidad y también «poner de relevancia la despensa excepcional» que son las rías gallegas, con un producto «reconocido en el mundo entero» que «constituye uno de los máximos exponentes de lo que significa 'Galicia Calidade'».