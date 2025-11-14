Suscribete a
ABC Premium

GIRA EN BRUSELAS

Besteiro pide reorientar los fondos Feder no ejecutados a políticas de vivienda

El secretario xeral del PSdeG mantuvo varias reuniones durante los cuatro días que estuvo en la capital de la UE en las que transmitió las «prioridades» de Galicia

José Ramón Gómez Besteiro (derecha) en Bruselas
José Ramón Gómez Besteiro (derecha) en Bruselas CEDIDA

L. G. L.

Santiago

El secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, concluyó este viernes su gira de cuatro días en Bruselas donde mantuvo 17 reuniones «al más alto nivel» para trasladar a la Comisión y al Parlamento Europeo las «prioridades y necesidades de los gallegos y gallegas». ... Entre los temas tratados, Besteiro destacó la vivienda, instando al presidente de la Xunta, Alfonso Rueda a reorientar antes del 31 de diciembre los fondos Feder (Fondo Europeo de Desarrollo Regional) no ejecutados en políticas de vivienda.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app