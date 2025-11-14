Besteiro pide reorientar los fondos Feder no ejecutados a políticas de vivienda

El secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, concluyó este viernes su gira de cuatro días en Bruselas donde mantuvo 17 reuniones «al más alto nivel» para trasladar a la Comisión y al Parlamento Europeo las «prioridades y necesidades de los gallegos y gallegas». ... Entre los temas tratados, Besteiro destacó la vivienda, instando al presidente de la Xunta, Alfonso Rueda a reorientar antes del 31 de diciembre los fondos Feder (Fondo Europeo de Desarrollo Regional) no ejecutados en políticas de vivienda.

Un movimiento que «puede marcar la diferencia entre actuar frente a la emergencia habitacional o perder una oportunidad histórica», añadió el líder de los socialistas gallegos, que también tuvo palabras de agradecimiento para el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, afirmando que «fue el único jefe de Gobierno que defendió en el Consejo Europeo la creación de nuevos fondos específicos para vivienda pública en el marco financiero 2028-2034 que se debate en Bruselas.

Propuestas y encuentros

Según especificó el PSdeG en una nota de prensa, Besteiro mantuvo «dos reuniones clave» a propósito de la vivienda. La primera, con el Comisario de Equidad Intergeneracional, Juventud, Cultura y Deporte, Glenn Micallef, a quien le trasladó la propuesta de su partido de crear un banco de alquileres para «movilizar viviendas vacías, así como la necesidad de frenar la infravivienda, los alquileres abusivos y la especulación inmobiliaria».

Por otro lado, Besteiro también mantuvo un encuentro con la presidenta de la Comisión Especial sobre la Crisis de Vivienda en la Unión Europea, Irene Tinagli, a la que transmitió la necesidad de «incrementar de manera substancial los fondos europeos destinados a la vivienda pública», así como garantizar que se mantenga «siempre» de titularidad pública.

Medidas ante las que urge respuesta al darse situaciones como que los jóvenes «deben destinar el 50% del salario en el alquiler», añadió el secretario xeral del PSdeG. «Frente a quien utiliza Bruselas como mero escaparate, Besteiro fue contundente: Aquí hay que venir a trabajar, no solo a hacerse fotos», concluye el comunicado de los socialistas gallegos.