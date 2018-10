POLÍTICA Las reglas de las primarias caldean la guerra interna en Podemos Galicia Santos, afín a Bescansa, afea a la cúpula de Iglesias que ponga «trabas» a los inscritos

Mario Nespereira

La carrera por el timón de Podemos Galicia no deja nada indemne. El último campo de batalla tiene que ver con las reglas que deberán marcar la elección del próximo líder del partido, ya sea AntónGómez-Reino —el más cercano al equipo de Pablo Iglesias— o Carolina Bescansa —la preferida por la cúpula autonómica—. Ayer, la secretaria general saliente, Carmen Santos, removió aún más el enfrentamiento interno al acusar a la dirección estatal de poner «trabas» a la votación. ¿Cómo? Según Santos, estableciendo en el último minuto nuevas exigencias para que los inscritos puedan ejercer su derecho a voto.

Diez días antes de que arranquen las votaciones telemáticas, la todavía líder de Podemos Galicia —alineada con Bescansa— mostró su «preocupación» ante lo que considera un agravio comparativo de Madrid hacia las bases en Galicia. «Hace dos semanas en Cataluña se votó distinto y pedimos que, por favor, se cambie esta discriminación», resaltó Santos en los pasillos del Parlamento, donde ejerce como viceportavoz de En Marea.

En realidad, el quid de la protesta es un tecnicismo. Simplemente los inscritos en el censo de las primarias tendrán que acreditar su identidad con la presentación del DNI. Sin embargo, Santos reclamó a la dirección encabezada por Iglesias que «rectifique» en su decisión para lograr un proceso —el tercero en la vida de Podemos Galicia— asentado en la «igualdad» y en la «legalidad». A la dirigente rupturista la asiste el hecho de que en el reglamento colgado en la página web de la formación no se menciona en ningún epígrafe la obligación de verificar la identidad de los inscritos. Únicamente en el apartado «Censo de votantes» se establece que «podrán votar en la Asamblea Ciudadana las personas inscritas en Podemos Galicia que lo sean desde diez días antes del comienzo de las votaciones».

Pese a ello, la cuenta oficial en Twitter del partido en la Comunidad se hizo eco del cambio. «Se trata de votar más seguro...solo te llevará un minuto», reza uno de los mensajes publicados, paradójicamente, un par de horas antes de que Santos denunciara las «trabas». «Quiero pensar que es un error y se va arreglar», dijo, al tiempo que aclaró que su obligación es «atender a los derechos de los inscritos en Galicia», y no tanto a interpretar si su comparecencia beneficia a una candidatura o a otra. Veinticuatro horas antes había participado en el acto de presentación de la candidatura de Bescansa junto a otros cargos de la actual cúpula autonómica.

La respuesta de Tone

En conversación con ABC, Gómez-Reino no solo no critica la decisión de la dirección estatal, sino que celebra su implementación. El diputado en el Congreso —también conocido como «Tone»— cree que es «positivo» todo lo que «signifique dotar de garantías democráticas» a las elecciones internas.

De hecho, compara los requisitos con cualquier convocatoria de comicios. «Todo el mundo que está acostumbrado a votar lleva el DNI, a nosotros nos parece positivo. Somos absolutamente escrupulosos con la transparencia, recalca el aspirante, quien asume que las reglas no comportan un verdadero cambio si se atiende a que en «las últimas Asambleas Ciudadanas de Podemos» los inscritos también tuvieron que entregar el documento. No obstante, al igual que Santos, «Tone» prefiere no entrar a valorar si la denuncia guarda relación con una supuesta ayuda de la dirección gallega hacia Bescansa.