El PP denuncia que Caballero mintió sobre las autorizaciones de O Marisquiño

Más de dos semanas después del derrumbe del muelle del Puerto de Vigo durante la celebración del festival O Marisquiño, el Ayuntamiento ha entregado la documentación requerida por la oposición. Tras analizarla, la portavoz del PP en la ciudad, Elena Muñoz acusó esta mañana al alcalde Abel Caballero de mentir a los vigueses sobre las autorizaciones para que el evento musical y deportivo pudiera realizarse.

“El alcalde mintió cuando dijo que el Ayuntamiento no autorizaba el concierto y lo que reflejan los documentos es que si autorizó los conciertos”, explicó Muñoz en rueda de prensa, según informa Efe. La portavoz popular explicó que O Marisquiño no tenía licencia municipal como evento global, sino dos «autorizaciones parciales», para la celebración de conciertos y para el descenso de MTB por el Casco Vello. Según Muñoz con arreglo a las leyes autonómicas de emprendimiento y espectáculos, el Ayuntamiento tendría que haber tramitado licencia para el festival O Marisquiño. El alcalde, sostuvo la concejala, ha estado asegurando que el Ayuntamiento se limitó a comprobar el plan de seguridad de la organización y no emitió ninguna autorización. Según el gobierno vigués, los permisos del evento correspondían a la Autoridad Portuaria.

Tras la denuncia de Muñoz, el concejal de Seguridad del Consistorio, Carlos López Font, aseguró que el concepto de licencia global de todo el evento, al que aluden los ‘populares’ «no existe». Según López las autorizaciones para los conciertos y el descenso de bicis se dieron previa comprobación de que estaba en regla el Plan de Auto protección presentado por la empresa y que el Puerto estaba informado. El Ayuntamiento se limitó a comprobar las instalaciones móviles para los eventos, pero no el estado del muelle que se derrumbó. El concejal socialista insistió en que el Ayuntamiento «no puede fiscalizar al Puerto». López Font, que volvió a proclamar que el Ayuntamiento actuó «según la legalidad», insistió en que fue el Puerto el que autorizó la celebración de O Marisquiño. «Si esa autorización no se hubiera producido, no hubiera ocurrido nada posteriormente», añadió el edil de Seguridad.