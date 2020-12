Restricciones Navidad Galicia: ¿Qué se podrá hacer y qué no estas fiestas?

P. A. Santiago Actualizado: 17/12/2020 12:57h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Las dudas sobre las primeras Navidades en plena pandemia y la incertidumbre por cómo serán las celebraciones, muy alejadas de la imagen tradicional que las describe, son algunas de las incógnitas que más se plantean los ciudadanos a estas alturas de la segunda ola. Esta es una selección de aclaraciones a las preguntas más comunes.

¿Los cierres perimetrales entre localidades, caso de Santiago, se mantendrán el 24 y el 31?

No. Coincidiendo con los festejos esos cierres se levantarán para que los familiares puedan desplazarse entre localidades y reunirse con los suyos. Además, el comité clínico irá decidiendo en función de los datos diarios que cada municipio arroje.

¿Qué implica que Galicia queda cerrada del 23 de diciembre al día 6?

Con esta medida se busca evitar desplazamientos por ocio o por causas no justificadas, que serían las médicas, las laborales, o las de reencuentro familiar. Fuera de estas excepciones, la Comunidad se blindará para limitar la exposición al virus en un momento en el que los encuentros interiores se multiplicarán.

¿Cuántas unidades familiares se pueden juntar a la mesa?

La recomendación encarecida de los expertos es que solo una. Es decir, que solo deberían compartir mesa y mantel quienes ya lo hacen a diario, con lo que los riesgos se limitarían muchísimo. En caso de no ser posible, la norma permite hasta dos, siempre que se cumpla con la distancia obligatoria —incluso en la mesa— y que se eviten los abrazos y otras muestras de cariño que impliquen proximidad física. También se pueden romper estas burbujas para incluir a personas que no formen parte de ninguna de estas dos unidades, pero entonces el número de adultos no podría sobrepasar los seis.

¿Los niños cuentan?

No. Se ha demostrado que los menores de 10 años tienen muy poca carga viral, por lo que no hay límite a la hora de incluir a los más pequeños de la casa en las reuniones familiares.

¿Se mantendrá el actual toque de queda?

Sí, salvo en Nochebuena y Fin de Año, que se amplía a las 1.30 horas. El resto de los días, aunque estemos en Navidad, se mantiene desde las 23 horas hasta las 6 de la mañana.

¿Quienes vengan de fuera de Galicia deben inscribirse en el registro de viajeros de la Xunta?

Si provienen de un territorio con una incidencia por encima de 250, sí. En caso contrario, se tratará de un registro voluntario. Al cierre de esta edición, las comunidades por encima del umbral acordado eran Aragón, Asturias, Cantabria, Castilla y León, Melilla, País Vasco y La Rioja.

¿Los estudiantes se tienen que hacer una PCR?

Es recomendable en el caso de estudiantes desplazados que vuelven a su lugar de origen y que se sentarán con sus padres o abuelos. Incluye a los que estudian dentro de Galicia, pero en otra localidad. Podrán pedir cita y se les llamará para darles día y hora de realización de la prueba.

¿Es recomendable guardar una cuarentena previa?

En caso de que sea viable sí. Se trata, según inciden desde el comité, de que los participantes en las cenas lleguen a ellas lo más seguros posibles de que no han tenido contactos de riesgo, por lo que es preferible que en los días previos la exposición social sea la menor posible.

¿Y si tengo algún síntoma?

Es una cuestión de sentido común. Como en cualquier otra situación, ante síntomas compatibles con la enfermedad (fiebre, diarrea, dificultad para respirar) se debe llamar al 061 y nunca desplazarse a un hospital o centro de salud hasta que así nos lo indiquen. De ser el caso, la persona no podría participar de la reunión por el riesgo evidente de contagio al que expondría a sus familiares en caso de que el resultado fuese positivo.

¿Cómo debe ser el espacio de reunión ideal?

Dentro de las limitaciones de cada familia, se recomienda una mesa grande en una habitación también espaciosa y aireada. La ventana debe estar abierta y los comensales separados. La mascarilla debe estar puesta siempre que no se beba o coma. El lavado de manos también será fundamental para frenar la diseminación del virus.